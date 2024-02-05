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Штурмовая артиллерия: StuG III и его потомки

Статья посвящена истории и развитию различных моделей самоходных артиллерийских установок (САУ) в период Второй мировой войны. Описываются прототипы и серийные модели, разработанные в Германии и Чехии, их технические характеристики и особенности конструкции
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Боевые действия StuG III Ausf. F/8 в Тунисе

При размышлениях о Второй мировой войне мы обычно представляем танки как основной и наиболее широко используемый вид гусеничной бронетехники. Это, в первую очередь, советские танки Т-34 и американские “Шерманы”. Самоходные артиллерийские установки (САУ) остаются в тени. Действительно, 5 единиц САУ СУ-100 выглядят не так внушительно по сравнению с 31 единицей танков Т-34-85.

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Однако, в Германии ситуация была иной. Самым распространенным гусеничным бронетранспортером у них был StuG III, вместе с StuH 42, которых было произведено 10.5 тысяч единиц. Только одна модификация StuG III - Ausf.G составила 7 тысяч машин, что больше, чем общее количество “длинноствольных” Pz.Kpfw.IV, вместе взятых.

Таким образом, StuG III стал не только самым распространенным, но и положил начало целому ряду немецких САУ. Более того, его влияние распространилось и на другие страны: под его влиянием появились итальянские “Semovente da 75 / 18”, венгерские “Zrinyi”, а также советские “СУ-122”.

В данной статье мы рассмотрим процесс развития идеи создания StuG III с самого начала и до последних планов нацистской Германии в 1945 году.

Зарождение штурмовой артиллерии

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Французская военная кампания 1940 года представляла собой не просто битву между немецкими и французскими танками. На поле сражения столкнулись различные военные стратегии. Немецкие войска концентрировали свои танки в большие группы, обеспечивали себе численное превосходство и перехватывали инициативу. Французское командование, напротив, распределяло танки среди пехотных подразделений небольшими группами. Несмотря на то, что кавалерия использовала свои машины более эффективно, это не смогло изменить ход войны.

Нам известно, что немецкая стратегия оказалась более успешной. Однако это не значит, что пехоте совсем не нужна поддержка. Еще в 1936 году, когда Эрих фон Манштейн был полковником, он предложил новый тип оружия: штурмовую артиллерию.

Штурмовая артиллерия отличалась от танков. Она работала в небольших группах и была подчинена пехоте. Ее основная задача заключалась в сопровождении пехоты во время атаки и защите ее с помощью огня, уничтожая пулеметы противника и его танки. Для выполнения этой задачи штурмовые орудия обладали следующими особенностями: мощная броня спереди, закрытый отсек для экипажа, орудие с ограниченным углом подъема и пулемет, который мог быть установлен или снят.

Один из пяти оригинальных прототипов Pz. Sfl. III на базе Pz. Kpfw. III Ausf. B

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Идея фон Манштейна позволила решить множество проблем одновременно. Пехота получила в свое распоряжение мобильную и надежную артиллерийскую поддержку, которой не было во время Первой мировой войны. Члены экипажей штурмовой артиллерии обучались отдельно от экипажей танков, благодаря чему каждое оружие использовалось в соответствии со своей спецификой. В результате, давний спор разрешился сам собой. Генерал Освальд Лютц хотел применять танки самостоятельно, однако более консервативный начальник штаба, генерал Людвиг Бек, был против этого. После создания штурмовой артиллерии, сторонники генерала Бека перестали беспокоиться о технической поддержке пехоты.

Разработка штурмовой артиллерии началась 15 июня 1936 года. Вместо того чтобы создавать что-то принципиально новое, компания Daimler-Benz получила задание установить на танк Pz.Kpfw III закрытую кабину для экипажа, а компания Krupp модифицировала 75-миллиметровое орудие Pz.Kpfw IV. К осени 1939 года было создано пять опытных образцов штурмовой артиллерии Pz.Sfl III на базе танка Pz.Kpfw III Ausf B. Эти модели использовались исключительно для тестирования, так как их стволы были изготовлены из мягкой стали. Так появился Stug III.

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Ходовая часть Pz.Kpfw.III Ausf.B с тонким бронированием и рессорами была лишь временным решением. Планировалось, что большая партия штурмовой артиллерии будет создана на базе нового шасси ZW.38 с торсионной подвеской. Оно обещало более прочную броню и высокую скорость, однако проблемы со сложной коробкой передач и ненадежными гусеницами помешали этому. Немцы намеревались создать серию из 96 танков Pz.Kpfw.III Ausf.E к сентябрю 1938 года, однако за весь этот год им удалось построить только один такой танк. И все это накануне большой войны! Танки были в большом дефиците, к тому же многие из них имели производственный брак.

Проект ZW.38, несмотря на все трудности, был своего рода техническим экспериментом, но это уже другая история.

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Первый StuG III Ausf. F с увеличенной длиной пушки, 9 марта 1942 года.

Из-за недостатка шасси для САУ, производство StuG III столкнулось с трудностями, равно как и производство танков. Первые модели САУ StuG III версии Ausf.В, выпущенные в 1940 году, успели принять участие во французской кампании и показали себя с наилучшей стороны. Впоследствии, немцы выпускали штурмовые орудия небольшими партиями, постоянно совершенствуя ходовую часть. Это продолжалось до осени 1941 года, когда немецкая военная экспертиза провела анализ танков Т-34 и Кв-1 под Москвой. Новые разработки советских инженеров показали, что по уровню брони и вооружения все немецкие танки существенно уступают. Это относилось и к StuG III с его короткоствольной 75-миллиметровой пушкой.

Решение было найдено достаточно быстро. В кабине экипажа САУ StuG III модели Ausf.Е установили 75-миллиметровую пушку StuK 40 со стволом длиной 43 калибра – такую же, какая использовалась на новом танке Pz.KpfW IV. В марте 1942 года началось производство САУ модели StuG Ausf.F с “длинной рукой”. После этого немецкие штурмовые орудия смогли эффективно бороться с любыми советскими танками. В декабре того же года появилась последняя и самая крупная серия САУ Stug Ausf.G. Толщина лобовой брони увеличилась с 50 миллиметров до 80, был также добавлен командирский купол. Именно в таком виде штурмовая артиллерия выпускалась до конца войны.

В других странах

Советские военные поначалу не осознавали потенциала штурмовой артиллерии. Им было известно об использовании немцами новой техники во Франции, но они не уделяли этому должного внимания. Осенью 1941 года САУ StuG III была впервые доставлена в Кубинку, однако даже с учетом наличия трофея советские эксперты поначалу делали, мягко говоря, ошибочные выводы. Они неправильно определили предназначение САУ и значительно недооценили их:

Артиллерийский ударный танк используется для действия в первом эшелоне танковых подразделений. <…> Бронезащиту танка обеспечивает артиллерия всех видов.

Боевое сооружение StuG III Ausf. B, захваченное в Советском Союзе.

Только в сентябре 1942 года были проведены испытания для проверки оружия. В результате было установлено, что советская 45-миллиметровая пушка не способна пробить 50-миллиметровую броню передней части даже на небольшом расстоянии. Британская пушка “двухфунтовка” также не дала результатов. Американская 37-миллиметровая пушка смогла пробить лобовую броню StuG III только с расстояния в 100 метров, в то время как чешская 37-миллиметровка успешно справилась с использованием подкалиберных снарядов. Это было вполне ожидаемо, поскольку 50 миллиметров являются минимальным уровнем защиты от артиллерийских орудий. По сравнению с немецкими танками, StuG III обладал такой броней на передней части изначально.

Результаты стрельбы показали, что 45-мм снаряды не смогли пробить броню 1 и 2. Явная уязвимость StuG III внушила опасения советским специалистам.

Возможно, советские САУ создавались под влиянием немецкого StuG III. Перед войной в СССР производились средние САУ, однако они имели отличия от немецких аналогов, включая использование 85-миллиметровых пушек в открытых башнях. В 1942 году было принято решение о создании САУ с закрытым корпусом. Результатом стала модель СУ-122, созданная на базе танка Т-34. Данная модель имела ряд проблем, включая плохую точность кумулятивных снарядов и раздельные механизмы наведения по вертикали и по горизонтали. Несмотря на это, на ее основе были созданы более удачные модели САУ, такие как СУ-85, СУ-85M и СУ-100.

StuG III оказал влияние и на союзников Германии. В 1940 году Италия решила создать свои собственные САУ по образцу немецких. Результат оказался успешным: итальянские танки устаревали, в то время как САУ Semovente M40 75/18 стала одной из лучших образцов итальянской бронетехники. Она оснащалась 75-миллиметровой пушкой и обладала низким силуэтом. Позднее была создана САУ Semovente 105/25, оснащенная пушкой калибра 105 миллиметров, однако итальянцы не использовали ее в сражениях активно. Когда союзники вторглись в Италию, большую часть САУ захватили немцы.

Semovente M40 da 75/18.

В 1942 году Венгрия также приняла решение о создании собственной штурмовой артиллерии. Венгерским конструкторам удалось установить башню с 105-миллиметровой гаубицей на удлиненное шасси танка Turán, в результате чего на свет появилась ромбовидная 40/43M Zrínyi. Эта штурмовая гаубица отличалась низким профилем, плавным ходом и современной трансмиссией.

Однако венгерское производство не успевало и не могло производить бронетехнику в больших количествах. Ромбовидная версия с 75-миллиметровым орудием против танков осталась в единственном экземпляре.

Таким образом, Италия и Венгрия продемонстрировали, что штурмовая артиллерия могла бы продлить срок службы старых шасси и отчасти решить проблему нехватки новых танков.

40/43М Zrinyi rohmtrack.

В 1942 году немецкие инженеры приняли решение разработать штурмовую артиллерию не только на платформе Pz.Kpfw.III, но и на других шасси. Они осознавали, что САУ StuGIII продемонстрировала высокую эффективность, однако Pz.Kpfw.IV уже не соответствовал требованиям современной войны, и его производство планировалось прекратить. В связи с этим было принято решение создать новый вариант StuG, основанный на Pz.Kpfw.IV. В сентябре 1942 года компания Vomag получила контракт на разработку САУ на основе Pz.Kpfw IV, получившей название Sturmgeschütz neuer Art (Штурмовое орудие нового образца). По сравнению со своим предшественником, данная модель отличалась более изящным дизайном.

В САУ StuGIII орудие устанавливалось на станке, в то время как в новой модели оно было жестко соединено с лобовой броней. Это позволило облегчить конструкцию и сделать ее более надежной. Некоторые бронелисты были наклонены, а общая высота машины составляла всего 1.86 м. Кроме того, в лобовой броне предусматривалась возможность установки пулемета. Среди всех немецких САУ со 75-миллиметровой пушкой модель от Vomag была наиболее удачной. Однако удивительно, что немцы не оценили эту машину по достоинству. Ее производство осуществлялось только на одном заводе, и использовалось низкокачественное бронирование.

Другой экземпляр Jagdpanzer IV впоследствии применялся в качестве учебного материала.

Вот тут читатель может удивиться: что такое Sturmgescheutz nA? Это же всем известный Jagdpanzer IV! Однако, эта САУ не была известна под этим названием с самого начала. Первоначально она задумывалась как штурмовое орудие, и ее планировали создавать как полную копию StuG III. Однако генерал Гудериан настаивал на том, что новые САУ должны подчиняться не пехоте, а его подразделению - Marder, истребителям танков на устаревших шасси с тонким бронированием. Поэтому он предложил называть штурмовые орудия “легкими противотанковыми САУ” (LEICHTER Panzerjaeger). Так Sturmgescheutz nA стала известна под названием легкой ПТ-САУ IV. Позже появилось более привычное название - Jagdpanzer IV.

С другими САУ ситуация была схожей. На совещании в сентябре 1942 г. будущая “Ягдпантера” называлась “Штурмештойц ан Пантер”. Позже она стала известна как schwerer Panzerjaeger auFgst. Panther I - тяжелая ПТ-САУ на базе шасси Panther I. Аналогичным образом, Ferdinand и Jagdtiger изначально были известны как Tiger-Sturmgeschütz и schweres Sturmgeschütz mit 12,8 cm Kanone соответственно. Обратите внимание, что немецкие инженеры классифицировали ПТ-САУ закрытого типа как легкие и тяжелые. В соответствии с этой классификацией, Jagdpanzer IV считался легким, а Jgpanther - тяжелым.

Больше и дешевле

На протяжении всей войны немецкая промышленность так и не смогла наладить выпуск такого количества танков, как это делали союзники. В этих условиях САУ Stug III играла важную роль, выступая в качестве более дешевой и простой альтернативы Pz.Kpfw. IV для массового производства. Заводы компаний Alkett и MIAG увеличили темпы производства, и к октябрю 1942 года было выпущено около 400 единиц Stug III. Однако уже через месяц авиация союзников провела бомбардировку цехов компании Alkett, что привело к значительному снижению производства САУ. Немецкие инженеры приняли решение о разработке Stug IV, модифицировав рубку управления Stug III под шасси Pz.Kpfw. IV, однако данный шаг был лишь временным решением. Для продолжения производства САУ требовались новые платформы.

Jagdpanzer 38 в своей естественной среде обитания. Обратите внимание на неудобство кресла командира.

Немецкие военные обратились к чешским инженерам с просьбой о разработке новой САУ. Однако, на заводе BMM, где производились танки Pz.Kpfw 38(t) и другая техника на их базе, отсутствовало необходимое оборудование для создания тяжелых САУ. В связи с этим, инженеры приняли решение модифицировать ходовую часть танка 38(t) и установить на нее новую башню. Первоначально данная САУ была обозначена как легкое штурмовое орудие 38 (t), но затем получила название легкий танко-убийца 38 или охотник на танки 38.

Однако, данная САУ обладала рядом недостатков. Двигатель работал на максимальной мощности, но не обеспечивал достаточной производительности. Колесный и гусеничный блоки часто выходили из строя, а передок был слишком тяжелым и требовал дополнительной опоры. Внутреннее пространство кабины было тесным, обзор для экипажа затруднен, а процесс заряжания пушки был неудобен, так как заряжающий находился с неправильной стороны. Процесс заряжания напоминал трюк, исполняемый цирковым артистом. Кроме того, чешская сталь, использованная при производстве, отличалась низким качеством и легко ломалась. По форме данная САУ выглядела выше, чем аналогичная САУ Jagdpanzer IV.

Сопоставление корпусов Jagpanzer 38(t) и 38 D, а также различных вариантов размещения двигателя.

Jagdpanzer 38 обладал рядом недостатков, однако его главным преимуществом было то, что он был прост и недорог в производстве. В связи с этим, немецкие военные приняли решение провести его модернизацию и устранить имеющиеся проблемы. В 1944 г. было предложено заменить Stug III на более мощный Lechter Panzerjaeger 38. Однако вслед за этим возникла еще более радикальная идея. Было предложено стандартизировать все выпускаемые модели, оставив только три основных вида: Jagdpanzer 38, Panter и Tiger II. Все остальные модели планировалось упразднить, включая Panzerjaeger III/IV - универсальный тип.

Однако, Jagdpanzer 38 являлся разработкой чешских инженеров, и процесс его копирования был затруднителен для немецких специалистов. В результате, ими был создан собственный вариант Jagdpanzer 38D, который превосходил оригинал по всем параметрам: он был крупнее, мощнее, быстрее и обладал большей функциональностью.

К 1945 г. планировалось выпустить два экземпляра Jagdpanzer 38D. Однако из-за окончания войны эти планы не были реализованы.

Мечтать не вредно: планы по производству бронетехники в 1945 году. Очевидно, какое важное значение придавалось самоходным артиллерийским установкам.

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