Поддержка магнитных аксессуаров и ускоренной беспроводной зарядки пока не подтверждена.

Galaxy Z Fold7 уже засветился в базе Wireless Power Consortium — смартфон прошёл сертификацию стандарта Qi 2.1.0, чего не было у прошлогоднего Fold6 с Qi 1.3.3. Однако в документации указана только базовая мощность (BPP), то есть поддержка беспроводной зарядки ограничена 5 Вт.

источник изображения: notebookcheckРасширенный профиль (EPP), обеспечивающий 15-ваттную зарядку, и Magnetic Power Profile (MPP) в спецификации не указаны. Это не исключает возможности более высокой мощности на практике — к слову сказать, Galaxy S25 Ultra также проходил сертификацию только для BPP и EPP по отдельности, но заряжается на 15 Вт. Предполагается, что и Fold7 повторит стратегию серии S25: базовая поддержка Qi2 без магнитов, с возможностью дооснастить устройство чехлом для использования магнитных аксессуаров.

источник изображения: notebookcheckВыход Galaxy Z Fold7 ожидается в июле. Устройство получит обновлённый дизайн с толщиной корпуса 4,5 мм в разложенном состоянии, новый чип Snapdragon 8 Elite, увеличенный 8,2-дюймовый основной и 6,5-дюймовый внешний дисплей. Основной модуль камеры, по предварительным данным, будет включать сенсор на 200 МП, сверхширокоугольный объектив на 12 МП и телеобъектив на 10 МП.