Несмотря на уверенное лидерство по производительности на ватт, особенно в диапазоне до 100 Вт, модели на базе Fire Range появляются крайне редко, что связано с консервативной политикой OEM-производителей и доминированием Intel в готовых решениях.

Китайский энтузиаст Geekerwan опубликовал сравнение производительности в Cinebench R23, вызвавшее активное обсуждение на Reddit в разделе r/GamingLaptops. На графике представлены результаты AMD Ryzen 9 9955HX3D, Ryzen 9 9955HX, Intel Core Ultra 9 285HX и Core i9-14900HX в зависимости от энергопотребления.

Ryzen 9 9955HX3D демонстрирует лучшую производительность на ватт в диапазоне от 40 до 100 Вт. Версия без 3D V-Cache немного уступает, но также превосходит оба процессора Intel, особенно по энергоэффективности. Лишь при потреблении свыше 130 Вт Core Ultra 9 285HX догоняет конкурентов, тогда как Core i9-14900HX уступает по всем показателям.

Пользователи Reddit отметили, что реальное внедрение новых чипов AMD OEM-производителями идёт вяло. Несмотря на явные преимущества Fire Range, производители ноутбуков, особенно в премиальном сегменте, продолжают отдавать предпочтение Intel. Один из участников обсуждения подчеркнул, что «почти ни один высококлассный игровой ноутбук не использует AMD, несмотря на более высокую эффективность».

Также поднимается вопрос об охлаждении: на примере Dell пользователи сообщили, что в AMD-версии ноутбука используется неадаптированная система охлаждения от Intel-модели, включая замену испарительной камеры на массивную термопрокладку. Хотя это остаётся неподтверждённым, подобный подход потенциально снижает тепловую эффективность решений на базе AMD. Тем не менее, диаграмма Geekerwan, активно распространяемая в соцсетях, подчёркивает потенциал 9955HX3D как одного из самых эффективных чипов для ноутбуков. Он особенно интересен энтузиастам и создателям контента, которым важна высокая многопоточная производительность при умеренном энергопотреблении.

Проблема остаётся в доступности: процессор представлен лишь в ограниченном числе моделей от MSI, ASUS и XMG. Более широкое внедрение сдерживается низкими объёмами поставок и инерцией OEM-каналов, где позиции Intel пока остаются сильнее. Насколько активно производители будут поддерживать AMD Fire Range в ближайшем будущем – открытый вопрос.