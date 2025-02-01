Компания OpenAI представила новую языковую модель искусственного интеллекта — o3-mini. Она работает быстрее и точнее, чем предыдущая версия o1-mini, и способна предоставлять более качественные ответы. o3-mini стала первой моделью с поддержкой базовых логических рассуждений и доступна для бесплатного использования всеми владельцами аккаунтов ChatGPT.

источник изображения: notebookcheckМодель o3-mini поддерживает три уровня сложности рассуждений: низкий, средний и высокий. Владельцы бесплатных аккаунтов ChatGPT могут использовать o3-mini на среднем уровне бесплатно. Платные пользователи (ChatGPT Plus, Team и Pro) имеют доступ ко всем уровням — низкому, среднему и высокому — и могут начать использовать модель уже сегодня. Однако пользователям Enterprise придется подождать до февраля.

В целом, o3-mini в режимах среднего и высокого уровня рассуждений показывает лучшие результаты, чем o1-mini, в стандартных тестах ИИ, включая задачи, требующие решения проблем. В режиме высокого уровня рассуждений o3-mini даже превосходит более крупную модель o1 в некоторых тестах, хотя и уступает ей в способности обрабатывать изображения и визуальные данные.

источник изображения: notebookcheckПримечательно, что o3-mini отвечает на 24% быстрее (примерно на 2,46 секунды), чем o1-mini. Это не только сокращает время ожидания ответов в ChatGPT, но и уменьшает выбросы углекислого газа, связанные с работой модели. Однако, несмотря на повышенную скорость, o3-mini имеет ограниченные возможности для использования в кибератаках.