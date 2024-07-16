Компания iQOO выпустила смартфон iQOO Z9 Lite 5G в Индии, который ориентирован на пользователей смартфонов 5G с ограниченным бюджетом, пишет Gizmochina. Телефон оснащен большим дисплеем, мощным процессором и аккумулятором с длительным сроком службы, но при этом компания урезает некоторые функции смартфона, чтобы достичь конкурентоспособной цены.

источник изображения: GizmochinaiQOO Z9 Lite 5G оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Он работает на чипсете MediaTek Dimensity 6300 в паре с оперативной памятью LPDDR4x и накопителе eMMC 5.1. Пользователи могут выбирать между 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти в сочетании со 128 ГБ встроенной памяти. Что касается основной камеры, Z9 Lite 5G оснащен двойной камерой, которая состоит из 50-мегапиксельного основного датчика и 2-мегапиксельного дополнительного датчика. Фронтальная камера для селфи и видеозвонков имеет разрешение 8 Мп. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт. В смартфоне стоит операционная система FunTouchOS на базе Android 14. iQOO обещает два года обновлений ОС Android и три года обновлений безопасности. iQOO Z9 Lite 5G выпускается в двух цветовых вариантах — Aqua Flow и Mocha Brown. Также смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев для биометрии, 3,5-мм разъемом для наушников, слотом для карт microSD для расширения памяти и защитой от воды и пыли IP64.

источник изображения: GizmochinaСтоимость телефона начинается с 10 499 рупий за вариант с 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти и доходит до 11 499 рупий за вариант с 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти.