Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Nvidia презентовала персонализированный чат-бот Chat With RTX

Компания Nvidia представила чат-бот "Чат с RTX" с ИИ, работающий на ПК с графическими процессорами RTX 30 и 40 без интернета.
+

реклама

 Компания Nvidia представила свой чат бот с искусственным интеллектом «Чат с RTX», который работает на ПК с графическими процессорами RTX 30 и 40. Чат-бот работает без интернета. Chat With RTX использует программное обеспечение NVIDIA TensorRT-LLM & Retrival Augmented Generated, которое представили для ПК с Windows в прошлом году. Минимальный объемом видеопамяти для использования нейросети составляет 8Гб.

 После бесплатного подключения Chat With RTX, пользователи могут выполнять различные запросы, но полученные результаты будут полностью основаны на конкретном наборе данных, что дает вам лучшие ответы по сравнению с онлайн Chat GPT. Также в чат-бот можно добавлять определенные URL-адреса, например, видео из YouTube, для улучшения результатов поиска. Так как у графического процессора NVIDIA RTX есть поддержка TensorRT-LLM, то все ваши данные и проекты будут доступны локально. Это дает более точные результаты. Я считаю, что это гениальная идея для того, что бы переманить покупателя на  сторону NVIDIA. А как вы считаете? Напишите свое мнение в комментариях.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia нейросесть
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
4
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
13
Ретроклокинг: разгоняем SSD
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero
3
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
14
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск утилизирует сразу 100 спутников Starlink, не желая превращать их в космический мусор
2
Xiaomi выпустила новую версию HyperOS, в которой устранены многочисленные ошибки
5
Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
4
Bloomberg: немецкий производитель шин Continental планирует уволить около 7150 сотрудников
2
Российским бойцам выплатят 2 000 000р за трофейную эстонскую роботизированную платформу THeMIS
1
Профессора и студенты Манчестерского университета построили самый большой в мире дрон
5
Глава OpenAI оценил Apple Vision Pro как впечатляющее технологическое достижение
+
Подводный дрон случайно обнаружил на морском дне каменную стену возрастом 10 000 лет
1
ASML считает китайское импортозамещение угрозой для своего бизнеса
7
Core i7-14700K и GeForce RTX 4070 Ti SUPER сравнили в играх с Ryzen 7 7800X3D и Radeon RX 7900 GRE
11
Подробности о работе американской ракетной системы вооружения «Вампир»
+
БМПТ "Терминатор" доработали с учетом опыта на СВО и оснастили целым пакетом защитных изменений
3
Американская таможня конфисковала тысячи автомобилей из Германии
4
Цены на GeForce RTX 4090 начали стремительное падение
5
Новая реклама Coca-Cola стала примером неудачного использования нейросети
1
Инсайдер Moore's Law Is Dead рассказал о сроках выхода видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090
9
Вооруженные Силы сумели продавить украинскую линию обороны в районе Новомихайловского
+
AMD настаивает на срочном обновлении BIOS материнских плат
5
В Туле строят первый в России мост изогнутой формы из монолитных бетонных конструкций
1
Жесткие диски Seagate самые ненадежные – опубликована свежая статистика Backblaze за 2023 год
+

Популярные статьи

Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине
11
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
12
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
32
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
11
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 4
4
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
61
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
17
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
20
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
4
Япония пытается получить превосходство в подводном противостоянии с Китаем
1

Сейчас обсуждают

Михаил Иванович
00:48
Причём говорили сами же российские власти, что не будут нападать
Игнат: НАТО никогда не согласится на размещение переданных Украине F-16 у себя на базах
АЕV
00:46
Ну где украина а где блок НАТО с ядреным оружием и современной армией N1
Игнат: НАТО никогда не согласится на размещение переданных Украине F-16 у себя на базах
Пётр Боричев
00:34
90 ГРАДУСОВ, что тут может быть хорошего?
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
Михаил Barash Андреев
00:27
То же самое про операцию на Украине говорили. За два дня до её начала.
Игнат: НАТО никогда не согласится на размещение переданных Украине F-16 у себя на базах
DonCarleone
00:20
для начала отмените 19000 санкций, а потом уже разговор будет и взаимодействие
Президент США поручил начать «прямое дипломатическое взаимодействие» с РФ по поводу противоспутникового оружия
Terex VS
00:20
откуда собрали инфу, по продмагам-пивнякам прошлись? лучше шпроты делали бы разогретые парни
Разведывательная служба Эстонии отмечает значительный рост российского военного производства
Олесь Кука
00:17
Нахрен не нужон со времен hd2600
Флагман Radeon RX 8000-й серии за $400 будет равен RX 7900 XTX — AMD покидает топовый сегмент GPU
Terex VS
00:14
Шольцу бы по репе настучать, чтоб больше о доме думал
Марк Цукерберг сравнил Apple Vision Pro с Meta Quest 3 за 500 долларов
АЕV
00:12
У путина смелости не хватит нанести удар по аэродромам НАТО с укроФ16
Игнат: НАТО никогда не согласится на размещение переданных Украине F-16 у себя на базах
Terex VS
00:02
странные цифры, кто кого опрашивает, ку-ку? там населения на больше сократилось
Рейтинг доверия Зеленского снизился на 13% после увольнения Залужного
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем