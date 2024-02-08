Disney объединилась с Epic Games и инвестировала в неё 1,5 млрд долларов
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Компании The Walt Disney Company и Epic Games объявили о неожиданной сделке, которая может стать одной из самых крупных в истории кино- и игровой индустрий. В рамках данного соглашения, персонажи из различных фильмов и мультфильмов, такие как “Мстители”, “Люди Икс” и даже Гомер Симпсон, могут встретиться в одной видеоигре. Disney инвестировала полтора миллиарда долларов в Epic Games. Эта сделка фокусируется на игре Fortnite, которая теперь становится не просто игрой, а полноценной игровой платформой. Fortnite уже является больше, чем одной игрой, но с этой сделкой проект будет расширен и преобразован в целую игровую вселенную, что обеспечит максимальную интеграцию с франшизами, принадлежащими Disney. Пресс-релиз сообщает, что новая игровая вселенная предоставит пользователям множество возможностей для игры, просмотра, покупки и взаимодействия с контентом, героями и историями от Disney, Pixar и Marvel, включая “Звездные войны”. Это открывает новые горизонты для геймеров и любителей медиапродукции Disney.
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