Канада готовит свои патрульные самолеты P-8A Poseidon для расширенного наблюдения в Арктике, оснастив их современными сенсорами WESCAM MX-20 производства компании L3Harris Technologies.

Канадский самолет P-8A, оснащенный датчиками WESCAM

Самолет P-8A Poseidon от компании Boeing оптимизирован для сложных морских условий. Самолет оснащен радаром с синтезированной апертурой (SAR), акустическими системами для обнаружения подводных лодок и может нести торпеды, противокорабельные ракеты, гидроакустические буи и глубинные бомбы.

Сенсорный комплекс WESCAM MX-20 представляет собой многофункциональную систему с высокоточными электрооптическими (EO) и инфракрасными (IR) камерами с разрешением HD и сверхвысоким разрешением, обеспечивающие круглосуточное наблюдение в любых погодных условиях. Камеры поддерживают несколько полей зрения — от широкоугольного обзора до мощного зума для детального распознавания целей.

Кроме того, система оснащена лазерным дальномером с дальностью до 30 километров и лазерным осветителем с регулируемой шириной луча для подсветки целей в ночное время. Встроенная пятиосевая стабилизация обеспечивает четкое изображение даже при полёте на большой высоте и высокой скорости. Сенсорный блок имеет встроенный GPS-приёмник и инерциальную навигационную систему для точного определения координат целей.

WESCAM MX-20 поддерживает множество цифровых и аналоговых видеовыходов, что облегчает интеграцию с бортовыми системами самолета.

Новые система позволяет работать круглосуточно в любых погодных условиях — от плотного тумана до сильного ветра. Она обладает возможностью автоматического обнаружения и сопровождения целей, а также поддерживает передачу данных в реальном времени. Все эти функции делают её особенно ценной в Арктике, где таяние льдов открывает новые морские пути и требует усиленного мониторинга.

Модернизированные P-8A Poseidon смогут выполнять широкий спектр задач — от поиска и слежки за подводными лодками до идентификации надводных кораблей и обеспечения безопасности в удалённых районах. Они также будут использоваться для патрулирования арктических территорий Канады и контроля за перемещением иностранных военных судов в акваториях Атлантики и Тихого океана.