10 устройств для фото и видеосъемки с Aliexpress от 5 до 100 долларов
Держатель для смартфона
Данное устройство способно разместить на себе смартфон, а также вспомогательное оборудование в виде микрофона и дополнительного освещения. Устройство простое, надежное и способно значительно облегчить процесс фото и видеосъемки. Приспособление можно заказать как из Китая, так и со склада в РФ.
US $14.89
Бокс для фотосъемки
реклама
Данный бокс предназначен для качественной фотосъемки различных предметов. Фотографии получаются очень качественными благодаря встроенной подсветке. Также продавец предлагает сменные цветные фоны. При заказе можно выбрать один из нескольких типов подсветки. А размер бокса имеет равные стороны по 220 миллиметров.
US $4.48 - 12.99
RGB светильник для фотоаппарата
Это устройство можно использовать как отдельно от фотоаппарата, установив его на штатив, так и установив светильник на место сменной вспышки на камере. Светильник имеет встроенный аккумулятор на 2000 мАч, а для формирования светового потока используются мощные RGB светодиоды. Также стоит выделить удобный интерфейс устройства, благодаря чему можно быстро менять цветовую гамму исходящего света.
US $19.95
Софтбокс
При практически любой съемки необходимо установить правильное и качественное освещение, помочь в данном вопросе может следующий софтбокс, который можно заказать как из Китая, так и РФ. Устройство продается в комплекте с регулируемым штативом с максимальной высотой в два метра. Софтбокс продается со стандартным патроном под лампы с цоколем E 27, светодиодную лампу можно приобрести в комплекте.
US $24.30 - 42.39
реклама
Держатель для фонов
Для получения разнообразных фотографий в одном месте можно использовать сменные фоны, для этого нужно использовать специальный держатель для них. Держатель быстро разворачивается, а при заказе можно выбрать один из трех размеров, также в комплекте имеется удобный тканевый чехол.
US $29.99 - 69.99
Штатив
Это очень популярный и надежный штатив от компании ZOMEI. Штатив рассчитан на максимальную весовую нагрузку до 5 килограмм, при этом максимальная высота штатива в разложенном состоянии составляет 145 сантиметров. В комплекте имеется тканевый чехол, а вес изделия составляет 1,6 килограмма.
US $32.09 - 32.90
Кольцевой светильник
Кольцевой светильник в данный момент является одним из самых популярных способов при организации освещения для фото и видео съемки. У данного продавца можно приобрести несколько вариантов светильника с разным диаметром и мощностью, а также есть варианты устройства с RGB светодиодами. Устройство можно приобрести в комплекте с различными штативами.
US $11.99
Набор для экшен-камер
Данный продавец предлагает несколько разнообразных набора с фиксаторами, кронштейнами, и другими вспомогательными устройствами для съемки видео при помощи экшен-камер. Также можно приобрести удобный чехол для камеры и часто используемых фиксаторов. В каждом комплекте имеется баллон для использования камеры в воде.
реклама
US $16.92 - 34.61
Петличный микрофон BOYA BY-M1
Данный микрофон пользуется большой популярностью. Он заслужил доверие пользователей благодаря хорошему качеству записи звука, также микрофон имеет длинный шести метровый провод, что может быть удобными в определенных ситуациях. Микрофон можно использовать как со смартфоном, так и с профессиональными камерами.
US $19.95
реклама
Стабилизатор
А это один из популярных стабилизаторов от компании Baseus. Устройство можно использовать со смартфонами с весом не более 250 грамм. Стабилизатор простой и надежный в работе, устройство имеет много положительных отзывов. А также устройство можно заказать со склада в РФ. Для управления стабилизатора на корпусе устройства имеются механические кнопки.
US $75.99
реклама
Больше интересных товаров с Aliexpress вы найдете в моем TELEGRAM КАНАЛЕ
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила