Держатель для смартфона

Данное устройство способно разместить на себе смартфон, а также вспомогательное оборудование в виде микрофона и дополнительного освещения. Устройство простое, надежное и способно значительно облегчить процесс фото и видеосъемки. Приспособление можно заказать как из Китая, так и со склада в РФ.

US $14.89

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Бокс для фотосъемки

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Данный бокс предназначен для качественной фотосъемки различных предметов. Фотографии получаются очень качественными благодаря встроенной подсветке. Также продавец предлагает сменные цветные фоны. При заказе можно выбрать один из нескольких типов подсветки. А размер бокса имеет равные стороны по 220 миллиметров.

US $4.48 - 12.99

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RGB светильник для фотоаппарата

Это устройство можно использовать как отдельно от фотоаппарата, установив его на штатив, так и установив светильник на место сменной вспышки на камере. Светильник имеет встроенный аккумулятор на 2000 мАч, а для формирования светового потока используются мощные RGB светодиоды. Также стоит выделить удобный интерфейс устройства, благодаря чему можно быстро менять цветовую гамму исходящего света.

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US $19.95

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Софтбокс

При практически любой съемки необходимо установить правильное и качественное освещение, помочь в данном вопросе может следующий софтбокс, который можно заказать как из Китая, так и РФ. Устройство продается в комплекте с регулируемым штативом с максимальной высотой в два метра. Софтбокс продается со стандартным патроном под лампы с цоколем E 27, светодиодную лампу можно приобрести в комплекте.

US $24.30 - 42.39

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Держатель для фонов

Для получения разнообразных фотографий в одном месте можно использовать сменные фоны, для этого нужно использовать специальный держатель для них. Держатель быстро разворачивается, а при заказе можно выбрать один из трех размеров, также в комплекте имеется удобный тканевый чехол.

US $29.99 - 69.99

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Штатив

Это очень популярный и надежный штатив от компании ZOMEI. Штатив рассчитан на максимальную весовую нагрузку до 5 килограмм, при этом максимальная высота штатива в разложенном состоянии составляет 145 сантиметров. В комплекте имеется тканевый чехол, а вес изделия составляет 1,6 килограмма.

US $32.09 - 32.90

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Кольцевой светильник

Кольцевой светильник в данный момент является одним из самых популярных способов при организации освещения для фото и видео съемки. У данного продавца можно приобрести несколько вариантов светильника с разным диаметром и мощностью, а также есть варианты устройства с RGB светодиодами. Устройство можно приобрести в комплекте с различными штативами.

US $11.99

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Набор для экшен-камер

Данный продавец предлагает несколько разнообразных набора с фиксаторами, кронштейнами, и другими вспомогательными устройствами для съемки видео при помощи экшен-камер. Также можно приобрести удобный чехол для камеры и часто используемых фиксаторов. В каждом комплекте имеется баллон для использования камеры в воде.

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US $16.92 - 34.61

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Петличный микрофон BOYA BY-M1

Данный микрофон пользуется большой популярностью. Он заслужил доверие пользователей благодаря хорошему качеству записи звука, также микрофон имеет длинный шести метровый провод, что может быть удобными в определенных ситуациях. Микрофон можно использовать как со смартфоном, так и с профессиональными камерами.

US $19.95

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Стабилизатор

А это один из популярных стабилизаторов от компании Baseus. Устройство можно использовать со смартфонами с весом не более 250 грамм. Стабилизатор простой и надежный в работе, устройство имеет много положительных отзывов. А также устройство можно заказать со склада в РФ. Для управления стабилизатора на корпусе устройства имеются механические кнопки.

US $75.99

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