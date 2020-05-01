Телескоп

Данный телескоп продается в удобном чехле и в комплекте со штативом, при помощи которого удобно вести наблюдение. Устройство оснащено хорошей оптикой, которая обладает отличными характеристиками по увеличению. Заказать телескоп можно как из Китая, так и из складов в РФ.



US $50.22 - 58.06

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Женский спортивный комбинезон

Данный комбинезон предназначен для занятия спортом. Его можно заказать в разных цветах и размерах. А покупатели оформили уже большое количество заказов, при этом заказчики оставили огромное количество положительных отзывов, а также добавили много реальных фото товара.



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US $14.74 - 17.05

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Декоративная подсветка

Данный светильник продается по сегментам, которые соединяются друг стругом в произвольной форме. Таким образом, можно сложить рисунок любой формы, и смонтировать его на стене. Управлять режимами свечения можно с любого смартфона, а также имеется режим, при котором светильник мерцает под ритм музыки.



US $17.06 - 160.98

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Мужские плавки

Скоро лето и для тех, кто не успел приобрести плавки, предлагаю обратить внимание на данную модель. У продавца широкий ассортимент цветов, а также имеется много размеров на выбор. Плюсом данной модели является наличие небольшого кармана, в котором можно переносить различные мелочи.

US $6.37 - 7.90

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Ремень

Это мужской ремень из натуральной кожи. Его можно заказать в двух цветах, а также выбрать различную длину. Ремень очень популярный и продан уже более 14000 раз. Покупатели оставили огромное количество хороших отзывов и подчеркивают высокое качество товара.

US $6.94

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Шуруповерт

Это недорогая, но очень надежная модель шуруповерта. Инструмент можно заказать в разных модификациях, которые отличаются напряжением аккумуляторов и соответственно крутящим моментом электродвигателя. Также можно заказать шуруповерт со специальным транспортировочным кейсом, а также с разным количеством аккумуляторов.

US $29.99 - 60.21

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