Эр-Рияд знает, куда вкладывать деньги.

Удивительно, с каким упоением скептики посыпают голову пеплом из-за того, что российский президент Владимир Путин не будет присутствовать на саммите БРИКС в ЮАР. Ведь отличие нарождающегося мирового порядка не в том, что одни страны должны будут кланяться другим, как это было раньше, а в том, что разные во всех смыслах и отношениях геополитические игроки пытаются выстроить эффективную модель взаимодействия. А сделать это без компромиссов невозможно.

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В этом смысле страны коллективного Запада оказались в самом невыгодном положении, потому что они продолжают думать старыми категориями и озвучивать окружающим свои требования. Вот они заставили Преторию пойти на уступки, кому от этого стало хуже? Очевидно, что не России.

То же самое можно сказать о так называемом потолке цен на российскую нефть и нефтепродукты, который страны коллективного Запада установили в попытках «наказать» Москву за то поведение, которое они посчитали недопустимым.

В итоге поставки российской нефти были перенаправлены в Азию, где сейчас Индия и Китай соревнуются за звание ведущих производителей нефтепродуктов в мире, оставив европейские НПЗ не у дел. При этом Брюссель продолжает делать вид, как если бы ничего страшного не произошло.

А между тем одна из богатейших компаний в мире — саудовская Saudi Aramco решила не увлекаться расходами на всевозможные фантастические проекты, вроде строительства городов в пустыне, а вложить деньги в тот бизнес, который она посчитала наиболее перспективным.

Так, крупнейший производитель нефти в мире стал счастливым обладателем десяти процентов китайской нефтеперерабатывающей компании Rongsheng Petrochemical Co Ltd. Представители Aramco выразили свое удовлетворение успешным завершением сделки стоимостью 3,4 миллиарда долларов, а также отметили, что данный шаг является частью многоступенчатой стратегии по расширению возможностей Aramco по переработке нефти. Кроме того саудиты всегда рады любой возможности усилить свои позиции на китайском рынке. В общем, международное сотрудничество продолжает развиваться.