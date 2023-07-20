С иранскими военными шутки плохи...

О том, насколько Соединенные Штаты готовы к вооруженной борьбе с Пекином за право обладания Тайванем, можно судить по тому, насколько высоко американские компании оценивают способность Вашингтона защитить их от иранского гнева.

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Даже при учете того, что Вашингтон отправил авиагруппы из A-10 и F-16 патрулировать Ормузский пролив, американский бизнес так и не решился купить ни барреля нефти с борта угнанного американцами греческого танкера Suez Rajan, который вез 800 тысяч баррелей иранской нефти в Китай. В итоге полностью груженое судно продолжает стоять на якоре неподалеку от побережья Техаса с апреля этого года.

Как заявил представитель одной из американских энергетических компаний изданию The Wall Street Journal, никто из тех, чей бизнес кто хоть как-то связан с добычей углеводородов, либо же их транзитом через Персидский залив, не решается и на пушечный выстрел приблизиться к злополучному танкеру. Понятно, что никто уже и не говорит о том, чтобы предложить Министерству юстиций США даже смехотворную цену за его содержимое.

Вообще, еще несколько десятилетий назад любой американец, который оказывался за пределами своей страны, заявлял всем и каждому, что он американский гражданин — представитель «богоизбранной нации», которого никто и пальцем тронуть не смеет, что же тогда говорить о поведении американского бизнеса в других странах?

Но нет, несмотря на наращивание американского военного присутствия вокруг одной из главных транспортных артерий мира - Ормузского пролива, американские бизнесмены по-прежнему больше верят в способность Корпуса стражей исламской революции создать им серьезные проблемы, угнав очередной американский танкер, чем в способность Пентагона защитить их интересы от неминуемого возмездия за покупку краденой иранской нефти. В общем, официальная риторика стран Запада и их СМИ — это одно, а вот суровая объективная реальность — совсем другое. И все-таки отрадно, что многие представители американского бизнеса по-прежнему стараются ориентироваться на последнее.