Главное - сделать России гадость...

Я уже как-то рассказывал печальную историю южнокорейского Боинга, который в 1983 году американцы нашпиговали разведывательным оборудованием, а затем запустили на территорию Советского Союза. Логика была проста: если Боинг собьют, то Запад сможет обвинить Москву в бесчеловечной и, что самое главное, необоснованной жестокости, ну а если советское руководство все-таки проявило бы политическую мягкотелость, то американцы получили бы исчерпывающие данные о системах ПВО Дальнего Востока. В итоге решение о перехвате пассажирского Боинга все-таки было принято.

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В общем, на Западе всегда стараются повторить то, что уже однажды сработало, тем более что Вашингтону давно нужен предлог призвать страны вроде Индии, Турции и Саудовской Аравии «к порядку», потребовав от них немедленного отказа от развития отношений с Москвой. Правда, толку от подобных призывов страны Запада никакого не получат, но мечтать-то не вредно.

В общем, в СМИ уже начала циркулировать информация о том, что в Черном море появился сухогруз, который движется прямиком в сторону черноморских портов, игнорируя предупреждение российских военных о том, что любое судно, которое появится в этой акватории, будет считаться законной целью для ВС РФ.

Одновременно с этим Белый дом США распространил предупреждение о том, что Москва «готовится к атакам на гражданские суда в Черном море», в которых, по мнению обитателей Овального кабинета, российское руководство попытается обвинить Украину. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Адам Ходж заявил, что ВМФ РФ поставил мины вблизи украинских портов, чтобы «координировано уничтожать» гражданские суда.

Понятное дело, что сухогруз — это не южнокорейский Боинг, его не обязательно поражать ракетами, ведь если иранцы умудряются захватывать американские танкеры, высаживаясь им прямо на палубу с вертолета, то для российских специальных подразделений проведение подобных операций и вовсе не проблема. Другое дело, если отправившие сухогруз на Украину его предварительно заминировали, но при этом факт минирования будет весьма нетрудно доказать.