Соединенные Штаты сдуваются, хотя Россия даже не их главный противник.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Первого сентября 1983 года южнокорейский Боинг пересек государственную границу СССР в районе Камчатки, после чего поднятый на его перехват советский истребитель сбил его неподалеку от острова Сахалин. В результате этого инцидента погибли все 269 человек, находившиеся на борту злополучного лайнера. На протяжении десятилетий западные средства массовой информации рассказывали о том, что подобная «неспровоцированная жестокость» — это отличительная черта «советского» режима.

реклама

И лишь относительно недавно американская разведка признала, что Боинг был нашпигован разведывательным оборудованием, правда у самой «независимой» Интернет-энциклопедии в этом месте опять случилась амнезия, что поделаешь, такие времена.

Можно не сомневаться, что совсем скоро в сети почти не останется упоминаний о том, что бывший спикер Палаты представителей США Ненси Пелоси устроила свою провокацию с полетом на Тайвань лишь для того, чтобы отвлечь внимание прессы от своего мужа, который покалечил человека в ДТП, находясь под действием запрещенных веществ.

Подобная провокация накануне перевыборов Си Цзиньпина была самым настоящим плевком в лицо Центрального комитета КПК, и хотя незамедлительной реакции Пекина на эту провокацию так и не последовало, можно не сомневаться, что китайцы её не забыли. Китайцы вообще никому и ничего не забывают.

И вот мы узнаем, что несколько дней в небе над Соединенными Штатами барражирует китайский разведывательный аэростат, с которым американские военные не могут ничего сделать. Якобы сбивать им такое «чудо техники» нечем.

Я даже представить себе боюсь, какая паника все эти дни царила в Пентагоне, когда все наличное оружие отправлено в Европу, экономика дышит на ладан, одной только новости об уничтожении китайского аэростата в небе над США будет достаточно, чтобы обвалить американские рынки.

Соединенные Штаты готовятся к войне с Пекином в 2025 году, а не завтра, а потому им пришлось проглотить горькую пилюлю и признать, что «ответка» у Поднебесной получилась на славу. Конечно, Пекин заявляет, что речь идет об исследовательском аэростате, и что никакой разведывательной деятельностью их «птичка» не занималась.

С одной стороны, это так, потому что в наше время все, что нужно, можно увидеть со спутника. С другой стороны, военные часто используют подобные «приманки» для выявления расположения систем ПВО противника, а потому ущерб, который Пекин нанес Вашингтону, может быть не только репутационным, но и материальным, если всю систему перехвата целей придется перестраивать.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Так или иначе, Пекин выбрал самый болезненный для США момент, когда их авантюра в некогда братской нам стране терпит крах, а европейские союзники начинают задумываться о том, куда их заведет сотрудничество с Вашингтоном. Но я бы не стал говорить о том, что КНР и США теперь в расчете, потому что Пекин может много еще чего припомнить «последнему гегемону».