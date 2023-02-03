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Китайский аэростат в небе США уже несколько дней снимает районы размещения ядерных ракет
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Первого сентября 1983 года южнокорейский Боинг пересек государственную границу СССР в районе Камчатки, после чего поднятый на его перехват советский истребитель сбил его неподалеку от острова Сахалин. В результате этого инцидента погибли все 269 человек, находившиеся на борту злополучного лайнера. На протяжении десятилетий западные средства массовой информации рассказывали о том, что подобная «неспровоцированная жестокость» — это отличительная черта «советского» режима.

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И лишь относительно недавно американская разведка признала, что Боинг был нашпигован разведывательным оборудованием, правда у самой «независимой» Интернет-энциклопедии в этом месте опять случилась амнезия, что поделаешь, такие времена.

Можно не сомневаться, что совсем скоро в сети почти не останется упоминаний о том, что бывший спикер Палаты представителей США Ненси Пелоси устроила свою провокацию с полетом на Тайвань лишь для того, чтобы отвлечь внимание прессы от своего мужа, который покалечил человека в ДТП, находясь под действием запрещенных веществ.

Подобная провокация накануне перевыборов Си Цзиньпина была самым настоящим плевком в лицо Центрального комитета КПК, и хотя незамедлительной реакции Пекина на эту провокацию так и не последовало, можно не сомневаться, что китайцы её не забыли. Китайцы вообще никому и ничего не забывают.

И вот мы узнаем, что несколько дней в небе над Соединенными Штатами барражирует китайский разведывательный аэростат, с которым американские военные не могут ничего сделать. Якобы сбивать им такое «чудо техники» нечем.

Я даже представить себе боюсь, какая паника все эти дни царила в Пентагоне, когда все наличное оружие отправлено в Европу, экономика дышит на ладан, одной только новости об уничтожении китайского аэростата в небе над США будет достаточно, чтобы обвалить американские рынки.

Соединенные Штаты готовятся к войне с Пекином в 2025 году, а не завтра, а потому им пришлось проглотить горькую пилюлю и признать, что «ответка» у Поднебесной получилась на славу. Конечно, Пекин заявляет, что речь идет об исследовательском аэростате, и что никакой разведывательной деятельностью их «птичка» не занималась.

С одной стороны, это так, потому что в наше время все, что нужно, можно увидеть со спутника. С другой стороны, военные часто используют подобные «приманки» для выявления расположения систем ПВО противника, а потому ущерб, который Пекин нанес Вашингтону, может быть не только репутационным, но и материальным, если всю систему перехвата целей придется перестраивать.

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Так или иначе, Пекин выбрал самый болезненный для США момент, когда их авантюра в некогда братской нам стране терпит крах, а европейские союзники начинают задумываться о том, куда их заведет сотрудничество с Вашингтоном. Но я бы не стал говорить о том, что КНР и США теперь в расчете, потому что Пекин может много еще чего припомнить «последнему гегемону».

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#сша #сво #история #сша и китай
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