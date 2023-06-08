Гордые ирландцы и комара не пропустят.

Ирландия — это чрезвычайно специфическая страна, которая веками ожесточенно боролась с попытками себя завоевать. Часть одноименного острова является частью Соединенного Королевства, при том что последнее давно покинуло ЕС, в то время как государство под названием Ирландия в ЕС все еще состоит. При этом Ирландцы не присоединились к НАТО и с большим недоверием относятся ко всем попыткам «больших международных организаций» лезть в их внутренние дела.

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В этом смысле четырехмесячное пребывание неопознанного корабля с выключенной автоматической идентификационной системой (АИС), позволяющей определить местоположение корабля и его тип, в исключительной экономической зоне Ирландии не на шутку переполошило местных журналистов.

Местные акулы пера быстро установили, что судно под названием Virginia Ann принадлежит Командованию инженерных систем военно-морских сил США, которое занимается развертыванием и обслуживанием подводной инфраструктуры. Построенное в 2015 году, судно Virginia Ann имеет оборудование для проведения широкого спектра работ на океанском дне, включая работы по обслуживанию подводных кабелей связи и нередко используется для глубоководных операций.

В командовании Шестого флота ВМФ США, куда обратились ирландские журналисты, поспешили заявить, что судно производило «рутинные работы», однако напрочь отказались уточнить какие. Более того, американские военные не объяснили, почему «рутинные работы» нужно было проводить с выключенной АИС на протяжении четырех месяцев (с января этого года).

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Тут мнения ирландских журналистов разделились. Одни вспомнили, что в годы холодной войны в исключительной экономической зоне Ирландии были установлены американские системы для обнаружения советских подлодок, которые судно Virginia Ann призвано было модернизировать. Другие отметили, что судно ВМФ США, способное проводить глубоководные операции, курсировало неподалеку от оптико-волоконных кабелей сети Интернет, пролегающих по морскому дну. В этой связи у них родилось вполне закономерное предположение о том, что Вашингтон может решиться провести «операцию под чужим флагом», которая должна выглядеть как ответ Москвы на теракты против российских газопроводов «Северный поток». Впрочем, после подрыва Каховской ГЭС тут уже не поймешь, кто и на что отвечать должен.