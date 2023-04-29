В Тегеране действуют "без шуму и пыли".

Если упоминания Хиросимы и Нагасаки все еще встречаются в современном медийном пространстве, то та трагическая судьба, которая постигла Токио и Дрезден в годы Второй мировой войны, сегодня уже мало кому известна. А между тем оба этих города были буквально-таки стерты с лица Земли без всякого ядерного оружия.

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Так вот, Вьетнаму (и Лаосу вместе с ним за компанию) в середине прошлого века досталось куда серьезней, но при этом американцы все равно вынуждены были бежать из Сайгона, потому что щупленькие, голодные вьетнамцы просто отказались сдаваться.

В этом смысле с Тегераном Соединенным Штатам повезло куда как меньше, потому что Иран не только обладает весьма статными защитниками, но и может похвастаться богатой военной историей. Кстати, эти самые защитники в лице спецназа морской пехоты Корпуса стражей исламской революции недавно взяли и захватили танкер с нефтью, который направлялся в США.

Ну а что, если американцы позволяют себе подобное по отношению к иранским танкерам, направляющимся в Китай, Тегеран вполне может «экспроприировать» нефть американской компании Chevron на нужды этой самой Исламской революции.

Более того, иранское телевиденье даже видео опубликовало, как бравые спецназовцы высаживаются на палубу танкера Advantage Sweet прямо с вертолета. Произошел этот инцидент в Оманском заливе и, что любопытно, ни одна американская авианосная группа к иранским берегам не отправилась, хотя американские авианосцы уже давно стоят без дела.

Судя по всему, наблюдая недюжие возможности иранских систем РЭБ, которые «удивительным образом» напоминают возможности российских систем РЭБ, в Вашингтоне подозревают о том, что Тегеран каким-то «чудесным образом» все-таки обзавелся гиперзвуком.





И вот иранское телевиденье спокойно демонстрирует, как у американцев из-под носа уводят их же «черное золото», донося до всего остального мира одну простую мысль: дружите с Россией и Китаем и звездно-полосатые бомбы вам будут не страшны!

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