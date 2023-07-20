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Американский солдат сбежал с места службы в Северную Корею
Ждем северокорейский роман про неуловимого Кинга.

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Стремление диссидентов всех видов и мастей поскорее сбежать из Советского Союза долгое время использовалось странами Запада как наглядный пример превосходства «западных демократических ценностей» над «царящей в СССР диктатурой». Несмотря на то, что Советского Союза уже давно нет, страны Запада продолжают чествовать диссидентов из КНР, КНДР, Ирана и, конечно же, России.

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Впрочем, на фоне уголовного преследования сжигающих флаги ЛГБТ-сообщества консерваторов в странах коллективного Запада, равно как и лишения родителей права каким бы то ни было способом влиять на стремление своих детей менять пол, представления о том, какие именно страны являются «поборниками демократических ценностей», стремительно меняется.

Так, рядовой армии США по имени Трэвис Кинг проявил настоящие чудеса смекалки для того, чтобы сбежать в Северную Корею, которую западные СМИ упорно называют самым недемократичным местом на Земле. Будучи свободолюбивым человеком, Трэвис имел множество взысканий за нарушение армейской дисциплины, а в ходе своей службы в Южной Корее он и вовсе вступил в словесную перепалку с южнокорейским полицейским и даже отвесил тому тумаков.

За это рядового армии США два месяца держали под стражей, а когда наступило время вывозить его обратно домой, конвоиры упустили Кинга из виду в аэропорту после прохождения таможни, что позволило ему смешаться с толпой туристов, направляющихся в деревню Пханмунджом, где до сих пор регулярно проходят встречи южнокорейских и северокорейских дипломатов.

По свидетельствам очевидцев, переодетый в гражданскую одежду бывший рядовой армии США смог перемахнуть на северокорейскую территорию, «сопровождая свои действия высокомерным смехом». Любопытно, что даже альтернативные западные СМИ выражают свою озабоченность судьбой Трэвиса Кинга, который, по их мнению, «должен стать разменной монетой» в политических спорах Пхеньяна и Сеула. А как по мне, находчивый отставной солдат очень быстро станет героем северокорейской пропаганды и лучшим другом северокорейских школьников, которым он будет рассказывать правдивые истории про загнивающий Запад.

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#глобальное противостояние #диссиденты #сша против кндр
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