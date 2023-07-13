Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Министр обороны Великобритании посоветовал Украине «сменить тон своих претензий»
Что называется, вот и поговорили...

реклама

Еще перед началом СВО представители Киева и страны коллективного Запада пришли к негласному соглашению о том, что в будущем конфликте с Москвой Украина будет предоставлять живую силу, а коллективный Запад все остальное. Обе стороны надеялись, что в процессе вооруженного противостояния Россия сама собой развалится и коллективный Запад получит возможность продлить свою экономическую агонию путем разграбления экономики России, а Украина получит статус «европейского» государства с возможностью качать права в стенах ЕС.

реклама

Проблемы начались тогда, когда у коллективного Запада «все остальное» закончилось, а Россия при этом не только не развалилась, но и усилила свои позиции на международной арене путем выстраивания взаимовыгодных взаимоотношений с целым рядом международных игроков, которые еще вчера числились в списке западных союзников.

Все это существенно осложнило жизнь не только Вашингтону, но и странам ЕС, к которым Великобритания хоть формально и не относится, но при этом находится с европейцами в одной лодке. Кстати, именно Лондон прилагал особые усилия для того, чтобы как можно сильнее насолить Москве в ходе СВО, что дает России моральное право наступать на больные мозоли британской короне где угодно и как угодно.

Понятное, что на этом фоне в стане Североатлантического альянса должен был начаться поиск виноватого, который закончился довольно быстро из-за политической неопытности украинского президента Владимира Зеленского. Вместо того чтобы воспевать ту «помощь», которую страны коллективного Запада оказали Украине, Зеленский начал обвинять их в недобросовестной помощи, подарив тем самым западным политикам предлог выставить его одного в роли главной проблемы противостояния с Россией.

Так, министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетовал на то, что он буквально-таки с ног сбился, пытаясь «выцыганить» новое оружие для Украины то у американских конгрессменов, то у сомневающихся в целесообразности вооружения «незалежной» европейских держав, но при этом Киев ведет себя, по мнению Уоллеса, в крайней степени неблагодарно.

Мол, министру обороны Его Величества уже жалуются, что Украина считает страны коллективного Запада этаким маркетплейсом, у которого можно заказать что угодно и когда угодно. При этом Уоллес даже пожаловался журналистам, что ему однажды пришлось ехать одиннадцать часов на встречу с представителями Киева, чтобы затем получить от них длинный список желаемого оборудования и ни слова благодарности.

рекомендации
-45000р на Xiaomi 12 Pro
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
Круто подешевел iPhone 14 Plus
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В этом контексте Уоллес посоветовал Украине и лично её президенту Владимиру Зеленскому «изменить тон претензий» к коллективному Западу. В свете недавней передачи Украине кассетных боеприпасов, которые призваны стать эрзац-артиллерией ВСУ, можно с уверенностью говорить о том, что оружия на западных складах осталось немного, а значит, травля Зеленского в ближайшее время лишь усилится и его политическая незрелость сыграет с ним злую шутку. Вместе с этим переговоры о судьбе Украины уже начались и ведутся они за закрытыми дверями без участия представителей "незалежной".

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #глобальное противостояние #россия против сша
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Наши войска в зоне СВО получат новую партию минометов «Сани» от ЦНИИ «Буревестник»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин: c 5 августа ЧВК Вагнер будет дальше выполнять поставленные боевые задачи
22
Минобороны Беларуси подтвердило, что бойцы ЧВК «Вагнер» будут обмениваться опытом с ВС РБ
10
Гарвардский ученый утверждает, что нашел фрагменты межзвездного метеорита на дне Тихого океана
2
Военкоры назвали село в Украине, где немецкий концерн Rheinmetall строит завод по выпуску Leopard 2
14
"Немного подзагорел" - в сети распространяется мем с фильмом про Пригожина, снятым Netflix
1
Китайский марсоход Zhurong обнаружил, что марсианский ледниковый период закончился 400 000 лет назад
+
Эксперт Суконкин: SCALP можно сбить комплексами С-400 и «Панцирь»
+
Intel Core i7-14700K до 20% быстрее, чем 13-е поколение в просочившихся тестах
+
Сборка STALKER Unreal Engine 5 стала доступна для скачивания всем желающим
2
МО РФ рассказало о потерях техники ВСУ с момента начала наступательных действий
3
Спутники Starlink меняли свой курс 25 000 раз за последние 6 месяцев, чтобы избежать столкновений
1
Глава Минобороны Германии подтвердил отказ от поставок Украине немецких крылатых ракет
1
Глава Минобороны Германии ответил Зеленскому на обвинения в адрес НАТО
+
Конор Галлахер сравнил освещение СВО западными СМИ с нацистcкой пропагандой времен Второй Мировой
4
ВС РФ продолжают наносить большой ущерб ВСУ в рамках отражения наступления
2
Медведев допустил возможность ликвидации нынешней украинской власти
3
Защищённый смартфон OUKITEL WP19 с батареей 21000 мАч продаётся со скидкой
+
Российские бойцы выразили благодарность Зеленскому за американскую БМП Bradley, записав видео
+
В КНДР осовременили старый-добрый "Кукурузник" Ан-2 и МиГ-15, превратив их в ударные БПЛА
4
Стоимость Nothing Phone (2) составит от 599 долларов
1

Популярные статьи

Собираем игровой компьютер на процессоре и видеокарте от Intel, которого хватит для игр еще на 5 лет
31
Как бесплатно получить игры для Steam, Origin, Uplay и других
9
Выбираем процессор для мощного игрового компьютера летом 2023 года — 8 лучших моделей
58
Бедность грозит почти 100 миллионам жителей Европы по информации Евростата
40
"Восстание зловещих мертвецов" - неплохо, но Эш был гораздо круче
6
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux. Часть 3
12
Каковы перспективы строительства танкового завода Rheinmetall на Украине
19
Преобразование Python кода в исполняемые файлы Windows и Android
19
Что такое французские ракеты "SCALP " и как они могут помочь Украине
30
"Есть чем ответить": Планирующая Дрель, Дорожные, Зажигательные и другие кассетные бомбы России
7

Сейчас обсуждают

Антон Воронврот
10:58
FSR это кусок гомна, в киберпуке, при любых настройках с фср на автомобиле появляются ghosting эффект от фар и дикое размытие. на длсс этого конечно нет, что забавно но и на интелах такого нет. потому...
AMD порекомендовала «железо» для Starfield — для 4K это Ryzen 7 7800X3D и Radeon RX 7900 XT
Олесь Кука
10:58
Тогда сдедующий вездеход будет Владимир Клавдиевич Арсеньев. Хотя Владимиров много больше Ерофеев
Хабаровская область направила новую партию вездеходов «Ерофей» в зону боевого соприкосновения
DonCarleone
10:58
А что они ожидали от обезьян с гранатой?))))
Немецкий генерал опасается захвата Leopard 2А6 армией РФ и критикует неправильную тактику ВСУ
Валерий Белкин
10:58
Верим в Пригожина, надеемся,ждем с победой.
Пригожин: c 5 августа ЧВК Вагнер будет дальше выполнять поставленные боевые задачи
DonCarleone
10:54
Да было не дистанционное применение, а сейчас за 50м может находится оператор от установки, читайте внимательно статью. Его оснастили комплексом дистанционного управления "Курган"
Министерство Обороны продемонстрировало первое дистанционное применение ПТРК Корнет
Антон Воронврот
10:54
чота у тебя с русским языком беда.
Бедность грозит почти 100 миллионам жителей Европы по информации Евростата
Sir Traher
10:54
Ох и врун. Коммунисты победили на выборах, а ему дольку.. Остальную ерунду даже комментировать
Почему в Украине невозможна новая революция, а Россия отказалась от борьбы за умы украинцев
Mur
10:53
Такой же "используемый материал", как и большинство европейских чиновников. Подул ветер в другую сторону, он готов исполнять прихоти США. Отпустил командиров батальона "Навоз" на Украину, также, как и...
Эрдоган: соглашение нельзя было нарушить, ведь Турция с Россией ни о чём не договаривались
Антон Воронврот
10:53
это обычные бичи, хочешь сниму тебе рядом с моим домом всегда обитают 3-5 таких. обоссаных. они везде есть, при любой экономике
Бедность грозит почти 100 миллионам жителей Европы по информации Евростата
Вассисуалий Лоханкин
10:53
Верной дорогой идёте, товарищи!
В КНДР осовременили старый-добрый "Кукурузник" Ан-2 и МиГ-15, превратив их в ударные БПЛА
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем