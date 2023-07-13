Что называется, вот и поговорили...

Еще перед началом СВО представители Киева и страны коллективного Запада пришли к негласному соглашению о том, что в будущем конфликте с Москвой Украина будет предоставлять живую силу, а коллективный Запад все остальное. Обе стороны надеялись, что в процессе вооруженного противостояния Россия сама собой развалится и коллективный Запад получит возможность продлить свою экономическую агонию путем разграбления экономики России, а Украина получит статус «европейского» государства с возможностью качать права в стенах ЕС.

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Проблемы начались тогда, когда у коллективного Запада «все остальное» закончилось, а Россия при этом не только не развалилась, но и усилила свои позиции на международной арене путем выстраивания взаимовыгодных взаимоотношений с целым рядом международных игроков, которые еще вчера числились в списке западных союзников.

Все это существенно осложнило жизнь не только Вашингтону, но и странам ЕС, к которым Великобритания хоть формально и не относится, но при этом находится с европейцами в одной лодке. Кстати, именно Лондон прилагал особые усилия для того, чтобы как можно сильнее насолить Москве в ходе СВО, что дает России моральное право наступать на больные мозоли британской короне где угодно и как угодно.

Понятное, что на этом фоне в стане Североатлантического альянса должен был начаться поиск виноватого, который закончился довольно быстро из-за политической неопытности украинского президента Владимира Зеленского. Вместо того чтобы воспевать ту «помощь», которую страны коллективного Запада оказали Украине, Зеленский начал обвинять их в недобросовестной помощи, подарив тем самым западным политикам предлог выставить его одного в роли главной проблемы противостояния с Россией.

Так, министр обороны Великобритании Бен Уоллес посетовал на то, что он буквально-таки с ног сбился, пытаясь «выцыганить» новое оружие для Украины то у американских конгрессменов, то у сомневающихся в целесообразности вооружения «незалежной» европейских держав, но при этом Киев ведет себя, по мнению Уоллеса, в крайней степени неблагодарно.

Мол, министру обороны Его Величества уже жалуются, что Украина считает страны коллективного Запада этаким маркетплейсом, у которого можно заказать что угодно и когда угодно. При этом Уоллес даже пожаловался журналистам, что ему однажды пришлось ехать одиннадцать часов на встречу с представителями Киева, чтобы затем получить от них длинный список желаемого оборудования и ни слова благодарности.

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В этом контексте Уоллес посоветовал Украине и лично её президенту Владимиру Зеленскому «изменить тон претензий» к коллективному Западу. В свете недавней передачи Украине кассетных боеприпасов, которые призваны стать эрзац-артиллерией ВСУ, можно с уверенностью говорить о том, что оружия на западных складах осталось немного, а значит, травля Зеленского в ближайшее время лишь усилится и его политическая незрелость сыграет с ним злую шутку. Вместе с этим переговоры о судьбе Украины уже начались и ведутся они за закрытыми дверями без участия представителей "незалежной".