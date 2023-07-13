"Денег нет, но вы держитесь..."

Как нас учит Питер Шифф, которого западные СМИ использовали в роли заштатного клоуна до тех пор, пока тот корректно не предсказал финансовый кризис 2008 года, инфляция - это «негласный налог», которым государство облагает своих граждан путем денежной эмиссии.

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Понятное дело, что вся та «помощь», которую Соединенные Штаты оказали Украине, на самом деле является кредитами, а украинское население еще долго будет вынуждено оплачивать их из своего кармана. Но для того, чтобы дать кому-то деньги в долг, их сначала нужно откуда-то взять, а «последний гегемон» уже сегодня в долгах как в шелках.

В общем, администрация Джо Байдена со своего прихода в Белый дом начала такую эмиссию доллара, что никому и не снилось, чтобы хоть как-то спонсировать опосредованную войну против России. Понятное дело, что пострадало от неё не только американское население, но и держатели американской валюты по всему миру, что и спровоцировало ускорение глобальных темпов дедолларизации.

Только вот если другие страны могут от доллара избавиться, то американцы застряли с ним надолго и именно они, а не курсы валют, являются главным индикатором того, насколько быстро пресловутая «зеленая бумажка» теряет свою покупательную способность.

Так вот, согласно опросу, который исследовательская компания Redfield & Wilton Strategies провела по заказу издания Newsweek, лишь 8% американцев заявляют сегодня о том, что рост цен в США никак не сказался на их качестве жизни.

Больше половины американцев, а именно 56%, уменьшили свои расходы на продукты питания, что традиционно считается «последним рубежом экономии», поскольку люди склонны сначала сокращать другие траты, а уже потом урезать свой рацион. Ровно половина опрошенных заявили, что она существенно сократили траты на одежду, в то время как 45% процентов стали меньше тратить на развлечение и досуг.

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Данные исследования показывают, что какие-то американцы сократили расходы сразу в нескольких категориях, что свидетельствует о существенном ухудшении уровня их жизни. В общем, противостояние с Москвой рядовые американцы уже сегодня ощущают на себе, поскольку оно больно ударило по их карману.