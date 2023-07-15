Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
В США собираются вернуться к инерциальной навигации как к эффективной замене GPS
Вашингтон готовится узнать, что все новое...

реклама

Несмотря на то, что профильные комитеты внутри американского Конгресса США не раз пытались привлечь внимание американского правительства к проблеме чрезвычайной зависимости Пентагона от системы глобального позиционирования GPS, в США нет такой силы, которая была бы способна одновременно заставить и американский военно-промышленный комплекс, и Пентагон делать то, что они совместно делать не намерены.

реклама

Так американская военщина и жила бы в мечтах об «интегрированном поле боя», где управление войсками осуществляется с помощью нажатия нескольких кнопок, если бы не началась специальная военная операция на Украине. Противостояние на территории некогда братской нам страны явственно показало, что российские системы РЭБ способны глушить даже те системы навигации «умных» боеприпасов, которые изначально разрабатывались как устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы.

В общем, американской военщине пришлось поставить жирный крест на надеждах использовать что-либо, ориентирующееся по спутнику, в условиях современной войны, что привело её к весьма непростой дилемме, которую американское издание The Economist весьма подробно разобрало в своей статье.

С одной стороны, Пентагон может пойти по пути усовершенствования системы TERCOM, которая используется американскими крылатыми ракетами Tomahawk. Данная система позволяет ракете или дрону самостоятельно строить свой маршрут, соотнося его с загруженным перед запуском в память рельефом местности. Когда же ракета находится непосредственно над целью, она загружает со спутника изображение цели и сличает его с изображением, фиксируемым её видеокамерой. Понятное дело, что при подобном методе ориентирования вовремя поставленная дымовая завеса или неблагоприятные погодные условия могут существенно осложнить наведение боеприпаса.

Другая альтернатива — это инерциальная навигация, которой в качестве запасной системы обладают все американские боеприпасы, оснащенные GPS. Инерциальные системы навигации активно разрабатывались в годы холодной войны и являются единственным на сегодняшний день полностью автономным средством навигации, использующим физические законы для определения положения боеприпаса в пространстве.

Журналисты The Economist неохотно признают, что для эффективной работы подобные системы должны обладать высокой точностью, а значит, и очень дорого стоить. Понятное дело, что никто не будет ставить крайне дорогую систему в качестве «запасной опции», чем и объясняется невысокая точность поставляемых ВСУ американских боеприпасов в условиях тотального радиоэлектронного противодействия. Впрочем, американцы оказались немало впечатлены системой инерциальной навигации, которую иранцы устанавливают на свой дрон Shahed-136.

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля

И это не удивительно, ведь если в США пришлось возвращать с пенсии инженеров, которые тридцать лет назад собирали ПЗРК Stinger, потому что американский военно-промышленный комплекс утратил компетенции для производства подобных комплексов, то современные системы инерциальной навигации в глазах американских специалистов по GPS и вовсе должны напоминать космические технологии.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #глобальное противостояние #россия против сша
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сладков показал просроченные боеприпасы со складов ЧВК «Вагнер», которые Пригожин вернул МО РФ
34
Залужный не поддержал наступление ВСУ с форсированием Днепра на Херсонском направлении
7
В Европе к 2027 все аккумуляторы смартфонов должны быть съёмными
4
Ввиду неудач на Запорожской ЛБС украинские подразделения вернулись к "тактике Залужного"
2
Колонна бойцов ЧВК «Вагнер» движется по М4 в сторону Москвы, но направляется в Белоруссию
1
Украинские силы предприняли очередную попытку ударить дроном-камикадзе по Курской АЭС
4
Очередная партия современных многофункциональных истребителей Су-35С передана российской армии
+
На 6-ваттном Intel N100 с графикой Xe-LP удаётся добиться 60 FPS в некоторых играх
4
Сальдо:ВСУ стараются беречь западную технику, отправляя бойцов на бессмысленные штурмы
2
В июне Саудовская Аравия импортировала российской нефти в десять раз больше, чем год назад
3
Системные требования Starfield вызвали волну обсуждений и недовольства
17
Видео: беспилотник-камикадзе точным попаданием поражает бронетехнику ВСУ
1
Открылись интересные подробности производства фильма "Трансформеры: Месть падших"
1
Пригожин впервые с 24 июня появился на фото – что произошло с ЧВК «Вагнер» за последние недели
3
EA Sports FC 24 появится на консолях и ПК 29 сентября
+
Чатбот с искусственным интеллектом Bard от Google научился разговаривать
1
Турция называет свою многовекторность «политикой баланса»
+
Стандарт Li-Fi обещает 100-кратное повышение скорости по сравнению с Wi-Fi с помощью лазеров
7
OnePlus 12 - цены и характеристики
+
Японская Kuroutoshikou присоединяется к партнёрам Intel и выпускает видеокарту Intel Arc A750
+

Популярные статьи

Microsoft выпустила собственное приложение для настройки операционных систем Windows 10 и 11
23
Смотрим, сколько стоит самый популярный в мире игровой компьютер — лидер рейтинга Steam в 2023 году
20
Собрал компьютер для любимой тёщи за 100$ на базе брендового ПК
72
Моё субъективное мнение о "продажности" современных блогеров и обзорщиков
122
Подводим итоги 40 дней наступательной операции ВСУ – почему контрнаступление провалилось
24
Как ещё невышедший фильм "Барби" вызвал международную напряженность
2
Почему консольный гейминг обречен - краткая история консолей и их былых преимуществах над ПК
45
Словакия запустила производство систем разминирования BOZENA 5 для нужд ВСУ
7
"Крик 6": очередной кинопродукт Голливуда
+
ТОП-9 игровых видеокарт NVIDIA и AMD для процессора Intel Core i5-12400F – рейтинг 2023 года
27

Сейчас обсуждают

Андрей Мальцев
13:08
"на Херсонском и Запорожском ЛБС" Если ЛБС, то "на Херсонской и Запорожской". Если, таки, "на Херосонском и Запорожском", то ТВД, либо и точнее - направлениях. "После встречной контратаки..." А что, к...
Залужный не поддержал наступление ВСУ с форсированием Днепра на Херсонском направлении
Джон Ренбо
13:08
Киберпанк фигня для школоты, мне не понравился
ТОП-9 игровых видеокарт NVIDIA и AMD для процессора Intel Core i5-12400F – рейтинг 2023 года
Vorvort
13:08
В России за 10 лет закрыто 5000 больниц, огромное количество роддомов (данные КПРФ). Нерусские рожают в частных клиниках, у меня подруга - врач в частной клинике, в теме.
Насколько опасно доверять пропаганде
Кирилл Прозоровский
13:07
У нас нат структуры которая бы продумывал все возможные опасности наперед. Сб это только реактивно. Вот они сделали а что мы предпримем. Грустно. Это не только ведь в сфере безопасности. И управления ...
Украинские силы предприняли очередную попытку ударить дроном-камикадзе по Курской АЭС
Vorvort
13:05
Гондон, Родина и государство - разные вещие. Я обожаю Родину и ненавижу государство, которое давно ее продало и продолжает грабить страну и народ. Если у тебя осталось хоть немного мозгов объясни поче...
Насколько опасно доверять пропаганде
Джон Ренбо
13:05
Наоборот, чем старше карта, тем выше процент поломок
ТОП-9 игровых видеокарт NVIDIA и AMD для процессора Intel Core i5-12400F – рейтинг 2023 года
Victor Konovalov
13:03
GF1000 серия, устарела морально и физически. Конечно никто не запрещает сейчас её использовать. Благо Лучи и DLSS в играх опциональны.
ТОП-9 игровых видеокарт NVIDIA и AMD для процессора Intel Core i5-12400F – рейтинг 2023 года
FelsheR-BAN100901
12:55
Нет! Так в России не рожают - мы не засранная 404 или сша с гейропой. Потом менты затаскают и могут родительских прав лишить. Ты просто дол*п тупой сам представь, чурка приходит с ребенком в загс - "...
Насколько опасно доверять пропаганде
Sarra Lekomtseva
12:50
Когда эту суку присталят как собаку? Никого не смущает братоубийство?Военный Мятеж? Несанкционированные собрания в Санкт-Петербурге? Минирование Ростова? Наши лётчики погибли из-за этой скотины. Он е...
В сети появилось фото Евгения Пригожина из полевого лагеря в Белоруссии
Dimkovski
12:50
Если за 6 лет не сдохла - уже не сдохнет, тем более от игр
ТОП-9 игровых видеокарт NVIDIA и AMD для процессора Intel Core i5-12400F – рейтинг 2023 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем