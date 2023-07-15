Вашингтон готовится узнать, что все новое...

Несмотря на то, что профильные комитеты внутри американского Конгресса США не раз пытались привлечь внимание американского правительства к проблеме чрезвычайной зависимости Пентагона от системы глобального позиционирования GPS, в США нет такой силы, которая была бы способна одновременно заставить и американский военно-промышленный комплекс, и Пентагон делать то, что они совместно делать не намерены.

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Так американская военщина и жила бы в мечтах об «интегрированном поле боя», где управление войсками осуществляется с помощью нажатия нескольких кнопок, если бы не началась специальная военная операция на Украине. Противостояние на территории некогда братской нам страны явственно показало, что российские системы РЭБ способны глушить даже те системы навигации «умных» боеприпасов, которые изначально разрабатывались как устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы.

В общем, американской военщине пришлось поставить жирный крест на надеждах использовать что-либо, ориентирующееся по спутнику, в условиях современной войны, что привело её к весьма непростой дилемме, которую американское издание The Economist весьма подробно разобрало в своей статье.

С одной стороны, Пентагон может пойти по пути усовершенствования системы TERCOM, которая используется американскими крылатыми ракетами Tomahawk. Данная система позволяет ракете или дрону самостоятельно строить свой маршрут, соотнося его с загруженным перед запуском в память рельефом местности. Когда же ракета находится непосредственно над целью, она загружает со спутника изображение цели и сличает его с изображением, фиксируемым её видеокамерой. Понятное дело, что при подобном методе ориентирования вовремя поставленная дымовая завеса или неблагоприятные погодные условия могут существенно осложнить наведение боеприпаса.

Другая альтернатива — это инерциальная навигация, которой в качестве запасной системы обладают все американские боеприпасы, оснащенные GPS. Инерциальные системы навигации активно разрабатывались в годы холодной войны и являются единственным на сегодняшний день полностью автономным средством навигации, использующим физические законы для определения положения боеприпаса в пространстве.

Журналисты The Economist неохотно признают, что для эффективной работы подобные системы должны обладать высокой точностью, а значит, и очень дорого стоить. Понятное дело, что никто не будет ставить крайне дорогую систему в качестве «запасной опции», чем и объясняется невысокая точность поставляемых ВСУ американских боеприпасов в условиях тотального радиоэлектронного противодействия. Впрочем, американцы оказались немало впечатлены системой инерциальной навигации, которую иранцы устанавливают на свой дрон Shahed-136.

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И это не удивительно, ведь если в США пришлось возвращать с пенсии инженеров, которые тридцать лет назад собирали ПЗРК Stinger, потому что американский военно-промышленный комплекс утратил компетенции для производства подобных комплексов, то современные системы инерциальной навигации в глазах американских специалистов по GPS и вовсе должны напоминать космические технологии.