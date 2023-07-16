Кому нужен меч-кладенец? Всем нужен!

В 1942 году команда из 160 фронтовых операторов создала до сих пор непревзойденный по своей монументальности фильм под названием «День войны». Рискуя жизнью, фронтовые корреспонденты запечатлели на пленку 365-й день Великой отечественной войны на всем протяжении линии фронта. При этом если многие историки называют начало той страшной войны неудачным для Красной армии, то для отечественной журналистики оно стало триумфальным, поскольку корреспонденты впервые ощутили личную ответственность за необходимость поднять огромную страну на бой со страшным противником.

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К счастью, проведение СВО, несмотря на ничуть не меньшее значение для судьбы страны, обходится без тех катастрофических потерь, которые наше государство понесло в годы Великой Отечественной. Однако эта операция стала настоящим провалом для отечественной журналистики, потому что современные акулы пера не смогли доходчиво объяснить людям, что происходит, как происходит и почему оно происходит.

Этим и объясняется уникальный медийный феномен частной военной компании «Вагнер» и его главы Евгения Пригожина, которые получили не только широкую известность, но и популярность благодаря медийному сопровождению группы «Патриот».

По оценке авторитетного западного издания Financial Times, построенная Евгением Пригожиным медийная империя смогла набрать аудиторию в двадцать миллионов человек, что по своим масштабам сравнимо с крупнейшим в России информационным агентством «Россия сегодня».

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Именно «Патриот», активы которого, согласно данным FT, насчитывают до двадцати крупных сайтов, обеспечили мятежному российскому бизнесмену и возглавляемой им ЧВК ту популярность, которой они пользуются по сей день. И хотя едва ли частные военные компании продолжат свою историю в России после устроенного Евгением Пригожиным мятежа, деятельность медийного холдинга «Патриот» продолжится под управлением нового хозяина. Понятное дело, что российские элиты будут долго совещаться о том, кому можно доверить столь грозное оружие, из-за чего сейчас, по данным FT, деятельность холдинга временно приостановлена.