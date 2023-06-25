Вечная память тем, кто погиб, защищая Родину.

Можно не сомневаться, что прошедшей субботе историки придумают какое-нибудь звучное название, чтобы потом её было проще изучать в школе. Так или иначе, подобно раствору проявителя, используемому для проявления фотопленки, мятеж Пригожина выявил целый ряд серьезных вопросов.

реклама

Как минимум, он очень четко продемонстрировал, что государство не может позволить себе игнорировать вопросы патриотического воспитания, надеясь на то, что в тяжелую минуту оно сможет просто взять и заплатить решительным людям весьма неплохие деньги за защиту собственных интересов.

Потому что решительные люди в какой-то момент могут посчитать, что защита интересов Родины — это на данный момент времени не самое выгодное предприятие. А дальше…

А дальше мы узнаем, что всего за сутки в боестолкновениях с ЧВК «Вагнер» погибло 15 военнослужащих ВС РФ, большая часть из которых были боевыми летчиками. Другими словами, элитой вооруженных сил, которая всю свою жизнь связала со службой Родине. Ведь всего за сутки наемники успели сбить Ил-18 и Ка-52.

И вопреки прекраснодушным заявлениям ростовских СМИ, жертв мятежа могло быть намного намного больше, если бы не одно «но». Этим «но» стал не блестящий белорусский политик Александр Лукашенко, и не призывы российских генералов, а оперативное прибытие в Ростовскую область подразделений чеченского спецназа «Ахмат».

В Чечне вопросам воспитания всегда уделялось особое внимание, благодаря чему боевые качества чеченских бойцов известны на весь мир. Представители ЧВК «Вагнер» прекрасно понимали, что спецназ не остановится, пока не выполнит свою задачу, благодаря чему мятеж оказался подавлен в зародыше.

Можно радоваться тому, что Пригожину дали возможность отправиться в добровольную ссылку в Белоруссию, хотя после информации о гибели 15 военнослужащих ВС РФ едва ли слово «радость» здесь применимо. Можно с удовлетворением отметить, что подписав контракт с ВС РФ бойцы ЧВК «Вагнер», которую ждет постепенное расформирование, будут и дальше использовать свои прекрасные боевые качества во благо нашей страны. Но нельзя забывать про одну вещь.

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti 4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Государство не может игнорировать вопросы военно-патриотического воспитания, развития кинематографа, литературы, структур ДОСААФ и СМИ, потому что в тот момент, когда оно станет у краю пропасти, на помощь должны прийти люди, которые не остановятся, пока не выполнят поставленную перед ними боевую задачу.