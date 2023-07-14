Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Джо Байден намекнул на возможность отравления Евгения Пригожина
Тучи над неуловимым сумасбродом сгущаются.

реклама

Я уже как-то отмечал, что откровенно беззубая реакция на все те теракты, которые ВСУ устраивали против героев «Русской весны», поставили сегодня под удар российских журналистов. Впрочем, журналисты — это далеко не единственные люди, кто сегодня оказался под ударом, поскольку устроенный Евгением Пригожиным мятеж против российского правительства сделал заботу о безопасности мятежного российского бизнесмена серьезной головной болью для Москвы.

реклама

В частности, на угрожающую Пригожину опасность намекнул президент США Джо Байден в ходе своего визита в Хельсинки, где он заявил, что если бы он сам был бы на месте Пригожина, то он внимательно следил бы за тем, что он ест. Данную фразу можно расценивать двояко, и как предупреждение, и как прямую угрозу, ведь глава ЧВК «Вагнер» по-прежнему находится в розыске ФБР, а потому является «законной целью» для западных спецслужб.

Если бы с Пригожиным что-то случилось до его злосчастного мятежа, то его бы похоронили с почестями как героя, однако сегодня любые проблемы со здоровьем мятежного российского бизнесмена будут преподноситься западными СМИ как признак недоговороспособности Москвы, а особо ретивые акулы пера на Западе еще и заявят, что это признак «мстительного характера Владимира Путина».

Конечно, никого не интересует, что ради блага нашего государства российский лидер не раз шел на договоренности с людьми, которые выказывали и ему лично, и возглавляемой им стране свое пренебрежение — главное, подать новость под каким-нибудь пикантным соусом, а насколько получившееся блюдо соответствует действительности, уже никого не интересует.

рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40

Так или иначе, от состояния здоровья Евгения Пригожина сегодня зависит способность Москвы решать внутреэлитные противоречия без их перерастания в вооруженный конфликт. А потому после «предупреждения» Джо Байдена на месте главы ЧВК «Вагнер» я бы начал побаиваться собственной тени, потому что свое обещание «остановить» российские газопроводы «Северный поток» американский лидер сдержал. Впрочем, осторожность никогда не была сильной чертой Пригожина.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #глобальное противостояние #россия против сша
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Сальдо:ВСУ стараются беречь западную технику, отправляя бойцов на бессмысленные штурмы
В июне Саудовская Аравия импортировала российской нефти в десять раз больше, чем год назад
Подводим итоги 40 дней наступательной операции ВСУ – почему контрнаступление провалилось
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин: c 5 августа ЧВК Вагнер будет дальше выполнять поставленные боевые задачи
68
Гарвардский ученый утверждает, что нашел фрагменты межзвездного метеорита на дне Тихого океана
4
Эксперт Суконкин: SCALP можно сбить комплексами С-400 и «Панцирь»
1
Спутники Starlink меняли свой курс 25 000 раз за последние 6 месяцев, чтобы избежать столкновений
1
В КНДР осовременили старый-добрый "Кукурузник" Ан-2 и МиГ-15, превратив их в ударные БПЛА
5
Очередная партия современных многофункциональных истребителей Су-35С передана российской армии
+
Глава Минобороны Германии ответил Зеленскому на обвинения в адрес НАТО
+
Украина получила новые чешские бронемашины Svatava
1
ФРГ хочет выйти из проекта танкового завода в Польше для нужд Украины
+
Байден оговорился, заявив, что Россия должна перестать атаковать сама себя
5
В Госдуме предложили гарантии безопасности Киеву: внеблоковый статус и демилитаризация
2
Теперь разработчикам игр будет проще интегрировать технологии AMD FidelityFX — выпущен SDK 1.0
7
Инсайдеры назвали 76 смартфонов Xiaomi, которые получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13
1
Видео: ВС РФ завершают приём тысяч единиц военной техники ЧВК «Вагнер»
1
Польский дипломат рассылал в посольства других стран объявление о продаже подержанной BMW 5
+
Турция называет свою многовекторность «политикой баланса»
+
Открылись интересные подробности производства фильма "Трансформеры: Месть падших"
1
Корпуса Tesla Cybertruck в сборе попали в объектив камеры
+
Появилась информация о том, что Джони Депп возвращается на съёмки "Пираты Карибского моря 6"
2
Системные требования Starfield вызвали волну обсуждений и недовольства
13

Популярные статьи

"Есть чем ответить": Планирующая Дрель, Дорожные, Зажигательные и другие кассетные бомбы России
18
Microsoft выпустила собственное приложение для настройки операционных систем Windows 10 и 11
19
Моё субъективное мнение о "продажности" современных блогеров и обзорщиков
82
Смотрим, сколько стоит самый популярный в мире игровой компьютер — лидер рейтинга Steam в 2023 году
10
Почему в Украине невозможна новая революция, а Россия отказалась от борьбы за умы украинцев
65
Словакия запустила производство систем разминирования BOZENA 5 для нужд ВСУ
6
Почему консольный гейминг обречен - краткая история консолей и их былых преимуществах над ПК
42
Сколько бойцы ЧВК из США и Франции зарабатывают в Украине, и кто на самом деле обучает ВСУ
5
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
4
"Крик 6": очередной кинопродукт Голливуда
1

Сейчас обсуждают

Олег Ст
14:21
На что намекает кокаиновый Джо? ))
Джо Байден намекнул на возможность отравления Евгения Пригожина
Сергей Белецкий
14:19
Я же это уже проходил, играя на ПК, написал выше, у многих возраст меньше чем мой опыт гейминга. Консоль удобнее. Взял геймпад, ткнул кнопочку и через 5-10 сек уже в игре. А комп, это запуск, загрузк...
Почему консольный гейминг обречен - краткая история консолей и их былых преимуществах над ПК
Eppius
14:19
Что же делать теперь?
Залужный не поддержал наступление ВСУ с форсированием Днепра на Херсонском направлении
Eppius
14:17
По моему это разведчик уже всех заколебал своей болтавней
Бывший разведчик ВС США Риттер: армия Британии настолько слаба, что стала обузой для НАТО
melok
14:17
Ознакомительна статья для python- ламеров, вопросы?
Преобразование Python кода в исполняемые файлы Windows и Android
Артём Николаев
14:16
Джо Байден намекнул на возможность отравления Евгения Пригожина
Артём Чумаков
14:16
Настройки графики разные же
Системные требования Starfield вызвали волну обсуждений и недовольства
Buivol21
14:13
Почему не на фронте воин?
Путин и Эрдоган обсудят разногласия между странами во время визита президента РФ в Турцию
dagnoparte
14:13
Прям капитан очевидность))) Как будто этого никто не знает
Скотт Риттер: Зеленского напрямую "ведут" спецслужбы Островного королевства
OgoGoLog
14:13
Зачем? Можно к питерскому двойнику Эрдогана тогда скататься.
Путин и Эрдоган обсудят разногласия между странами во время визита президента РФ в Турцию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем