Тучи над неуловимым сумасбродом сгущаются.

Я уже как-то отмечал, что откровенно беззубая реакция на все те теракты, которые ВСУ устраивали против героев «Русской весны», поставили сегодня под удар российских журналистов. Впрочем, журналисты — это далеко не единственные люди, кто сегодня оказался под ударом, поскольку устроенный Евгением Пригожиным мятеж против российского правительства сделал заботу о безопасности мятежного российского бизнесмена серьезной головной болью для Москвы.

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В частности, на угрожающую Пригожину опасность намекнул президент США Джо Байден в ходе своего визита в Хельсинки, где он заявил, что если бы он сам был бы на месте Пригожина, то он внимательно следил бы за тем, что он ест. Данную фразу можно расценивать двояко, и как предупреждение, и как прямую угрозу, ведь глава ЧВК «Вагнер» по-прежнему находится в розыске ФБР, а потому является «законной целью» для западных спецслужб.

Если бы с Пригожиным что-то случилось до его злосчастного мятежа, то его бы похоронили с почестями как героя, однако сегодня любые проблемы со здоровьем мятежного российского бизнесмена будут преподноситься западными СМИ как признак недоговороспособности Москвы, а особо ретивые акулы пера на Западе еще и заявят, что это признак «мстительного характера Владимира Путина».

Конечно, никого не интересует, что ради блага нашего государства российский лидер не раз шел на договоренности с людьми, которые выказывали и ему лично, и возглавляемой им стране свое пренебрежение — главное, подать новость под каким-нибудь пикантным соусом, а насколько получившееся блюдо соответствует действительности, уже никого не интересует.

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Так или иначе, от состояния здоровья Евгения Пригожина сегодня зависит способность Москвы решать внутреэлитные противоречия без их перерастания в вооруженный конфликт. А потому после «предупреждения» Джо Байдена на месте главы ЧВК «Вагнер» я бы начал побаиваться собственной тени, потому что свое обещание «остановить» российские газопроводы «Северный поток» американский лидер сдержал. Впрочем, осторожность никогда не была сильной чертой Пригожина.