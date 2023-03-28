Таких благодетелей еще поискать надо!

Любопытно, что пока Пятую республику продолжают сотрясать протесты, многие почему-то сохраняют уверенность, что это оно так и надо, мол, особенности национального французского менталитета. Как тут не вспомнить незабвенного Александра Григорьевича Лукашенко, который летом 2020 года объяснял бастующим рабочим белорусских предприятий, что бывает, когда нарушаются цепочки поставок.

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Вот, к примеру, нигерийцы не знают, куда свою нефть девать, потому что французские НПЗ стоят не первую неделю, а ни с кем больше у Абуджи договоренностей нет. Они со временем появятся, но к тому моменту желающих везти нефть французам нужно будет еще поискать, да и простои НПЗ ведут к снижению глобального уровня добычи.

Это я к тому, что если бы массовые протесты позитивно влияли на экономику, то американцы бы не устраивали «цветные революции» по всему свету, но сегодня они уже сотрясают союзников «последнего гегемона».

О том, как дела идут на Западе, можно судить по заявлению министра обороны Пятой республики Себастьяна Лекорню, который с большой помпой заявил, что Париж уже к концу этого месяца сможет нарастить объем поставок снарядов 155-мм на Украину до 2000 единиц в месяц.

Давайте вспомним оценки представителей Пентагона, которые считают, что в ходе СВО ВС РФ расходуют около 20 тысяч артиллерийских снарядов в день, в то время как Украина расходует в шесть раз меньше. Если забыть про обещанное Киевом контрнаступление, о котором украинским блогерам и журналистам теперь строго настрого запретили говорить, то ВСУ было бы неплохо хотя бы сравняться по уровню расходуемых снарядов со своим противником.

Поскольку на войне выходных не бывает, то нехитрая математика нам подсказывает, что Киеву требуется 600 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, которые коллективный Запад просто не может произвести. Все, что может производить снаряды, уже и без того работает в США круглосуточно.

И тут, не моргнув глазом, французский политик, отвечающий за вооруженные силы, торжественно обещает 0,3% от месячной потребности Киева в снарядах? Привычка делать красивую мину при плохой игре настолько укоренилась в западном политикуме, что реальность для избранных представителей Западных стран перестала играть какое-либо значение.

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Главное, все подавать под правильным соусом, а как оно на самом деле…