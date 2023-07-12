Горячие иранские парни таких шуток не понимают.

Одной из наиболее ярких черт этого года стали так называемые «танкерные войны», в рамках которых Иран и США захватывали принадлежащие друг другу танкеры, обвиняя капитанов захваченных судов во всевозможных противоправных действиях.

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До недавнего времени счет в негласном противостоянии Вашингтона и Тегерана составлял один захваченный иранский танкер против трех американских, однако береговая охрана Индонезии заявила агентству Reuters, что она арестовала иранский танкер, который занимался перекачкой нефти в открытом море на другое судно без соответствующего разрешения. Кроме того, индонезийская сторона обвинила иранский танкер, на борту которого было около 270 тысяч баррелей нефти, в том, что он осуществлял навигацию с выключенным транспондером.

Западные СМИ единодушны во мнении, что мы стали свидетелями первого немотивированного политическими соображениями захвата танкера в этом году, однако я бы не стал разбрасываться подобными заявлениями, не поинтересовавшись мнением иранской стороны по этому поводу. А Тегеран, собственно говоря, долго разводить дискуссии не будет и захватит еще парочку американских танкеров, заявив при этом, что его действия не были мотивированы политическими соображениями.

Хотя Индонезия и является давним союзником Соединенных Штатов, она не просто находится под боком у Китая, но и является членом объединения АСЕАН, которое выступает за построение многополярного мира. Кроме того, Индонезия является самой густонаселенной мусульманской страной в мире, а потому портить отношения с одним из главных мусульманских игроков, пусть и придерживающегося куда менее многочисленного шиитского течения Ислама, Джакарте не с руки.

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В общем, после консультаций с целым рядом участников международного процесса, включая консультации с представителями иранского МИДа, индонезийцы отпустят иранский танкер восвояси, пусть даже наложив на него какой-нибудь увесистый штраф, что, тем не менее, не помешает КСИР захватить парочку американских танкеров, после чего счет в негласном противостоянии станет один к пяти.