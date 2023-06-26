Борьба за политическое влияние в США продолжается.

После того как Дональд Трамп в 2020 году вынудил китайскую компанию ByteDance нанять на работу в социальную сеть TikTok целый ряд бывших представителей госдепартамента США, американская политическая верхушка свято уверовала в то, что она снова получила полный контроль над всеми крупными международными социальными сетями и немного успокоилась. Во всяком случае, мы уже года три не слышали предложений принудительно продать TikTok таким американским корпорациям, как Walmart и Microsoft.

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Однако уверенность эта с каждым днем становится все более и более призрачной, поскольку со стороны американского Конгресса в адрес TikTok звучит все больше обвинений. Так, сенатор Ричард Блументал и член Палаты представителей Марша Блэкберн обвинили представителей социальной сети в том, что они сознательно врали американским конгрессменам относительно политики компании в вопросе хранения данных американских пользователей. Ранее генеральный директор TikTok Шоу Зи заверил Конгресс, что данные американских пользователей компания хранит исключительно на территории США, однако издание Forbes смогло выяснить, что финансовая информация инфлюенсеров данной социальной сети хранится на территории Китая, что и спровоцировало обвинения конгрессменов в адрес TikTok.

Представителям социальной сети пришлось подтвердить, что информация о заключивших с социальной сетью контракты на монетизацию контента и правда хранится на территории Китая, однако контракт с TikTok на предоставление подобных услуг заключается не в приложении, а потому формально Шоу Зи никого в заблуждение не вводил.

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После новых обвинений в адрес TikTok со стороны американского Конгресса можно было бы ожидать призывов о полной блокировке сети на всей территории США, если бы не одно «но». Меньше месяца назад ряд очень юных американских TikTok блогеров, которые рассказывали своим сверстникам о том, как круто голосовать за Демократическую партию США, уличили в получении денег от сторонников Джо Байдена. Другими словами, американские политики кровно заинтересованы в том, чтобы иметь влияние на данную социальную сеть, чтобы иметь возможность переизбраться. Этим и обусловлены новые «обвинения в неискренности», что подводит нас к мысли о том, в чьих же, собственно, интересах в конечном итоге работает TikTok?