По мере того как количество вышек в США, добывающих нефть методом гидравлического разрыва пласта, продолжает неуклонно снижаться, страны коллективного Запада начинают все сильнее и сильнее задумываться о том, как они будут обеспечивать свою энергетическую безопасность. На данный момент для полного отказа от использования углеводородов как у Старого, так и у Нового света еще ничего не готово, а цены на нефть начинают кусаться уже сегодня.
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Именно по этой причине США и их союзники с самого начала года разгоняют в СМИ слухи о «грядущем крахе американской экономики» и о том, что Москва якобы не снижает добычу настолько быстро, насколько она об этом заявляет. Нет, американская экономика и правда дышит на ладан, но делать она это может еще очень долго, а цены на черное золото своими разговорами американцы сбивают уже сегодня.
Однако два крупнейших производителя нефти в мире — Россия и Саудовская Аравия - в этом году не просто действуют сообща, а предпринимают самые решительные шаги по снижению добычи. Понятное дело, что когда на рынке возникнет ощутимый дефицит нефти, то США никакими слухами не смогут удержать нефтяные котировки от дальнейшего роста.
Кстати, после того как в прошлом году Эр-Рияд получил рекордные доходы от продажи нефти благодаря Москве, углеводородный дует действует в крайне жесткой манере.
Так, в апреле экспорт сырой нефти из Саудовской Аравии достиг самой низкой отметки с ноября прошлого года, составив 7,3 миллиона баррелей в день. Следует отметить, что это снижение совпало по времени с апрельским заявлением ряда стран-участниц OPEC+ о добровольном снижении добычи нефти с мая по декабрь этого года, в рамках которого саудовское королевство согласилось снизить добычу на 500 тысяч баррелей в день. Но и это еще не все, за ним последовало односторонее заявление Эр-Рияда о дополнительном снижении добычи в июле на 1 миллион баррелей, которое саудовские принцы еще и могут захотеть продлить.
В общем, Москва и Эр-Рияд взялись за нефтяные цены всерьез, что не удивительно, учитывая попытки коллективного Запада навязать им свою волю путем введения так называемого «потолка цен» на российское черное золото. Вот мы в ближайшее время и посмотрим, кто кому свою цену навяжет.