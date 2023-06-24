Все как с тем самым попом, который "гонялся за дешевизной".

После того как неизвестные подорвали все четыре нитки газопроводов «Северный поток», проходящие по дну Балийского моря, судьба главного локомотива европейской экономики — Федеративной Республики Германия долгое время оставалась под вопросом.

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Очевидно, что Берлин потерял место привилегированного лидера после этих терактов, потому что одно дело - самостоятельно распределять газовые в другие страны Европы, получая за это солидную наценку, и совсем другое — быть первым среди равных, когда другие страны ЕС, наряду с ФРГ, буквально-таки ощетинились терминала СПГ.

Но куда более важным вопросом был вопрос сохранения промышленных мощностей европейского локомотива, которые невозможно поддерживать без получения поставок голубого топлива по конкурентой цене.

И вот в СМИ появилась информация, что Берлин подписал двадцатилетний контракт на поставку голубого топливо с американской компанией Venture Global LNG, согласно которому американский гигант будет поставлять ФРГ 2,2 миллиона тонн сжиженного газа в год.

Цена контракта не сообщается, однако если судить по тому, что Venture Global LNG ранее подписал соглашение о поставке 80 миллионов тонн сжиженного газа Пекину с общей стоимостью контракта в 30 миллиардов долларов, то каких-нибудь 15 миллиардов Берлин в конечном итоге американцам заплатит.

Стоит ли говорить, что это те деньги, которые недополучит российский бюджет, поэтому в каком-то смысле американцы поставленной ими цели добились. Однако здесь стоит обратить внимание на продолжительность контракта, поскольку нефть и газ в США добывают довольно затратным методом гидравлического разрыва пласта, из-за чего американские инвесторы не торопятся вкладывать в подобные начинания деньги.

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В этом смысле для того, чтобы обеспечить хоть какую-то добычу, Вашингтон вынужден подписывать долгосрочные контракты, даже приблизительно не представляя себестоимость добычи газа через пять-десять лет. В этом смысле Германия приобрела кота в мешке, но зато она может гордо заявить об «избавлении от российской зависимости».