Пока в Европе пытаются в полной мере осознать последствия введения потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты, который подорвал благосостояние европейских НПЗ и превратил Индию в одного из главных производителей дизельного топлива в мире, британцы пытаются осмыслить последствия собственного законотворчества.
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В середине прошлого года, когда цены на углеводороды в Европе били все рекорды, британские законодатели решили извлечь пользу из сложившейся ситуации и подняли налог на выручку нефтяников и газовщиков, работающих в Северном море с 40% аж до 75%! Следует отметить, что за последние двадцать лет уровень добычи нефти и газа в этом непростом с точки зрения климата регионе мира и без того сократился на две трети, что поставило под вопрос способность Великобритании самостоятельно обеспечивать себя энергоносителями.
Понятное дело, что если бы даже на относительно небольшой промежуток времени добыча нефти и газа в Северном море стала сверхприбыльной, это бы существенно подстегнуло интерес инвесторов к данному региону мира. Однако недальновидные шаги Лондона привели к тому, что лишившиеся притока денег бурильщики уже сегодня бьют тревогу.
В итоге казначейство Его Величества оказалось вынуждено распространить заявление, в котором указывалось, что «продолжительное пребывание цены на нефть у среднегодовой отметки может привести к снижению налога на добычу в Северном море». Понятное дело, что данное заявление никак не улучшило положение британских бурильщиков, но при этом вызвало настоящий шквал негодования в рядах всевозможных «экоактивистов».
Вся эта катавасия прекрасно иллюстрирует несостоятельность надежд тех западных политиков, которые надеются осуществить так называемый «зеленый переход» на плечах нефтяников и газовиков. Ведь чем больше последних критикуют, обкладывают налогами и притесняют, тем меньше денег вкладывается в разведку и разработку новых месторождений. А это ведет к резкому росту цен на энергоносители, подрывающему конкурентоспособность западных экономик по сравнению с экономиками «развивающихся стран». Так, по данным инвестиционного банка Stifel, занимающегося инвестициями в углеводороды, к 2030 году Великобритании придется импортировать свыше 80% всего газа, необходимого для обеспечения её нужд. В общем, «развернуться на пяточке» у коллективного Запада не выйдет.