Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Британский налог на сверхдоходы бурильщиков выявил главную проблему «зеленого перехода»
Им бы понедельники взять и отменить...
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Пока в Европе пытаются в полной мере осознать последствия введения потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты, который подорвал благосостояние европейских НПЗ и превратил Индию в одного из главных производителей дизельного топлива в мире, британцы пытаются осмыслить последствия собственного законотворчества.

реклама

В середине прошлого года, когда цены на углеводороды в Европе били все рекорды, британские законодатели решили извлечь пользу из сложившейся ситуации и подняли налог на выручку нефтяников и газовщиков, работающих в Северном море с 40% аж до 75%! Следует отметить, что за последние двадцать лет уровень добычи нефти и газа в этом непростом с точки зрения климата регионе мира и без того сократился на две трети, что поставило под вопрос способность Великобритании самостоятельно обеспечивать себя энергоносителями.

Понятное дело, что если бы даже на относительно небольшой промежуток времени добыча нефти и газа в Северном море стала сверхприбыльной, это бы существенно подстегнуло интерес инвесторов к данному региону мира. Однако недальновидные шаги Лондона привели к тому, что лишившиеся притока денег бурильщики уже сегодня бьют тревогу.

В итоге казначейство Его Величества оказалось вынуждено распространить заявление, в котором указывалось, что «продолжительное пребывание цены на нефть у среднегодовой отметки может привести к снижению налога на добычу в Северном море». Понятное дело, что данное заявление никак не улучшило положение британских бурильщиков, но при этом вызвало настоящий шквал негодования в рядах всевозможных «экоактивистов».

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-30% на стиралку Бош 4 серии
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-23% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

Вся эта катавасия прекрасно иллюстрирует несостоятельность надежд тех западных политиков, которые надеются осуществить так называемый «зеленый переход» на плечах нефтяников и газовиков. Ведь чем больше последних критикуют, обкладывают налогами и притесняют, тем меньше денег вкладывается в разведку и разработку новых месторождений. А это ведет к резкому росту цен на энергоносители, подрывающему конкурентоспособность западных экономик по сравнению с экономиками «развивающихся стран». Так, по данным инвестиционного банка Stifel, занимающегося инвестициями в углеводороды, к 2030 году Великобритании придется импортировать свыше 80% всего газа, необходимого для обеспечения её нужд. В общем, «развернуться на пяточке» у коллективного Запада не выйдет.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#глобальное противостояние #нефть и газ #россия и великобритания
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Немецкий газовый регулятор считает, что газовый кризис "еще не закончен"
В США при непонятных обстоятельствах обрушился пролет крупной федеральной трассы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский неохотно подтвердил начало наступления ВСУ
18
Медведев намекнул, что случится с танковым заводом Rheinmetall на Украине
35
Появились кадры поражения Leopard 2 при помощи беспилотника-камикадзе «Ланцет»
55
Рогов: численность группировки ВСУ на Запорожском направлении превышает 100 000 человек
15
По аэродрому «Миргород» в Полтавской области ВС РФ нанесли ракетно-дроновый удар
1
Буданов опубликовал интригующее видео с подписью "Продолжение следует"
9
Пригожин подтвердил случай с бойцом ЧВК «Вагнер», перешедшим к украинским диверсантам вместо обмена
4
Rheinmetall подтвердили уничтожение танков Leopard в Украине
41
FPV-дроны ВС РФ поразили три танка Leopard 2A4 на Ореховском направлении [Видео]
12
Володин: страны Европы воюют с Россией, не признавая это
8
Выпущенный SSD для PS5 стоит больше чем сама консоль
6
Макрон призвал Иран прекратить оказывать России поддержку в конфликте на Украине
19
Незначительная просадка BTC вызвала обрушение стоимости альткоинов с ликвидацией 250 млн долларов
1
«Ростелеком» потратит 1,02 млрд руб. на создание программного сервиса «Яга» — российского аналога Jira и Confluence
10
Пригожин отказал в подписании контракта с Минобороны бойцами ЧВК «Вагнер»
2
В Украине обозначили иранские дроны Shahed одной из главных проблем для украинского ПВО
1
Украина попыталась атаковать корабль Черноморского флота с помощью шести беспилотных катеров
10
Prince of Persia: The Lost Crown выйдет 18 января 2024
1
Поставки графических процессоров для настольных ПК упали на 38 процентов
6
Набиуллина призвала сворачивать массовые льготные ипотечные программы и создавать новые
14

Популярные статьи

Краткие итоги передачи World of Tanks компании Lesta Studio и уход Wargaming из России
32
О редких автобусах СССР
9
Можно ли купить игровой ПК за $1000 – игровая сборка для 1080р и 2К на сдачу от поездки на море
13
Обзор смартфона Cubot P80 – много памяти за небольшие деньги
5
На фоне СВО Китай готовится к катастрофам подобным прорыву плотины Каховской ГЭС
+
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Июнь)
+
Репортаж с B&D Game Fest 2023
4
Мои впечатления от игры Risen 3 Titan Lords. Часть 2
+
"Ответка" за Тайвань: Китай намерен построить на Кубе шпионскую базу для перехвата сообщений из США
2
География Буддизма
5

Сейчас обсуждают

Eppius
08:23
Надо бежать в южное полушарие.
США и Россия приводят всё больше ядерных боеголовок в боеготовность из-за нарастающей напряжённости
kitava
08:21
О британские продаваны тоже умеет объяснять удорожания цен всякой туфтой.
Telegraph: подрыв Каховской ГЭС может негативно повлиять на цены на продукты в Британии
Красавин Иван
08:20
Почему ты спамишь постоянно низкосортными статейками? На всякие левые темы? Тебя кто-то просил, ты где-то автоспортивный ресурс тут увидел??? Почему этого автора не забанили еще?
Итоги гоночного уик-энда 10-11 июня
dimkahon
08:20
К сожалению, большинство считает, что если смог поставить линукс и запустить из него браузер, то априори ты кулхацкер. Примерно то же я чувствовал в 2000-м, когда на 98-ю винду сам накатил 6-й DirectX...
Почему адепты Linux не способны защитить свою любимицу и "неугодная" статья на Википедии
Serezhka
08:18
Ещё 2020 не допилена, а они уже гонят новую чтобы заново продать. Попробуйте сесть в аэропорту Хургады - очень удивитесь расположением ВПП, или попробуйте взлететь из аэропорта Стокгольма - там изнача...
Анонсирован Microsoft Flight Simulator 2024 — будем не только летать, но и спасать людей и тушить пожары
Виктор Прокопович
08:14
Ну так аккуратней играй. А не выехал герой и в ангар
Краткие итоги передачи World of Tanks компании Lesta Studio и уход Wargaming из России
Den43
08:12
А какая разница как.
Пригожин подтвердил случай с бойцом ЧВК «Вагнер», перешедшим к украинским диверсантам вместо обмена
Виктор Прокопович
08:12
Минус рак. Отлично
Краткие итоги передачи World of Tanks компании Lesta Studio и уход Wargaming из России
Виктор Прокопович
08:10
Играть уметь надо
Краткие итоги передачи World of Tanks компании Lesta Studio и уход Wargaming из России
Станислав Соболевский
08:07
Ни у кого не вызывает математических вопросов? 11*2 например? Возможно это получится 44 при каком то раскладе... Но 48....
Китайские энтузиасты превратили RTX 2080 Ti с 11Gb памяти в RTX 2080 Ti с 44Gb памяти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем