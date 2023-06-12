Им бы понедельники взять и отменить...

Пока в Европе пытаются в полной мере осознать последствия введения потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты, который подорвал благосостояние европейских НПЗ и превратил Индию в одного из главных производителей дизельного топлива в мире, британцы пытаются осмыслить последствия собственного законотворчества.

реклама

В середине прошлого года, когда цены на углеводороды в Европе били все рекорды, британские законодатели решили извлечь пользу из сложившейся ситуации и подняли налог на выручку нефтяников и газовщиков, работающих в Северном море с 40% аж до 75%! Следует отметить, что за последние двадцать лет уровень добычи нефти и газа в этом непростом с точки зрения климата регионе мира и без того сократился на две трети, что поставило под вопрос способность Великобритании самостоятельно обеспечивать себя энергоносителями.

Понятное дело, что если бы даже на относительно небольшой промежуток времени добыча нефти и газа в Северном море стала сверхприбыльной, это бы существенно подстегнуло интерес инвесторов к данному региону мира. Однако недальновидные шаги Лондона привели к тому, что лишившиеся притока денег бурильщики уже сегодня бьют тревогу.

В итоге казначейство Его Величества оказалось вынуждено распространить заявление, в котором указывалось, что «продолжительное пребывание цены на нефть у среднегодовой отметки может привести к снижению налога на добычу в Северном море». Понятное дело, что данное заявление никак не улучшило положение британских бурильщиков, но при этом вызвало настоящий шквал негодования в рядах всевозможных «экоактивистов».

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на стиралку Бош 4 серии В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -28% на 32Gb Сorsair Dominator Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -23% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

Вся эта катавасия прекрасно иллюстрирует несостоятельность надежд тех западных политиков, которые надеются осуществить так называемый «зеленый переход» на плечах нефтяников и газовиков. Ведь чем больше последних критикуют, обкладывают налогами и притесняют, тем меньше денег вкладывается в разведку и разработку новых месторождений. А это ведет к резкому росту цен на энергоносители, подрывающему конкурентоспособность западных экономик по сравнению с экономиками «развивающихся стран». Так, по данным инвестиционного банка Stifel, занимающегося инвестициями в углеводороды, к 2030 году Великобритании придется импортировать свыше 80% всего газа, необходимого для обеспечения её нужд. В общем, «развернуться на пяточке» у коллективного Запада не выйдет.