Очень любопытные выводы, ничего не скажешь...

Несмотря на заявления представителей стран Большой семерки о том, что введенный странами Запада потолок цен против российской нефти и нефтепродуктов, прекрасно работают, независимые западные исследователи пришли к обратному выводу.

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Так, независимый финский исследовательский институт Центр исследования энергии и чистого воздуха опубликовал исследование, согласно которому влияние западных санкций на российские углеводородные доходы значительно ослабло в последние два месяца, что позволило Москве нарастить свои доходы.

После присоединения Финляндии к НАТО финских исследователей крайне сложно заподозрить в каких-либо симпатиях к России и тем не менее, согласно их данным, в последние несколько недель доходы Москвы от продажи нефти вернулись к показателям ноября прошлого года, когда потолок цен на российские энергоносители только обсуждался.

По мнению представителей института, неспособность стран Запада своевременно пересмотреть установленный ими потолок цен негативно повлияла на западное единство и репутацию Брюсселя и Вашингтона на международной арене.

После падения доходов российской казны от продажи нефти в апреле уже в мае Москва начала продавать нефть значительно выше установленного странами Запада потолка цен, что нанесло ощутимый удар по репутации последних.

В Центре исследования энергии и чистого воздуха уверены, что если Европе и США не удастся в срочном порядке пересмотреть «прорехи» в законодательствах западных стран, которые позволяют Москве торговать нефтью в обход запретов, то сама идея потолка цен будет дискредитирована, а затем и вовсе забыта.

Более того, любители считать чужие деньги из Финляндии оценили доходы России от продажи нефти по морю с момента введения потолка цен на нефть на уровне 62 миллиардов долларов. Понятное дело, что получение Москвой такой астрономической суммы денег в планы стран коллективного Запада не входило, несмотря на сделанное по итогам саммита G7 в Хиросиме заявление о том, что «потолок цен работает как и следует».

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Призывы Центра исследования энергии и чистого воздуха еще сильнее опустить потолок цен на российскую нефть хоть и соответствуют общему духу антироссийских настроений в ЕС, но на практике кажутся маловыполнимыми, учитывая тот факт, что та же Япония уже покупала российскую нефть выше существующего потолка цен.