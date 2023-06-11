Тот самый случай, когда что-то пошло не так.

Одно из ключевых качеств для политика — это умение делать хорошую мину при плохой игре, а руководитель Федерального сетевого агентства Германии, которое занимается регуляцией энергетических вопросов, — это должность, как ни крути, политическая.

реклама

И надо сказать, что Клаус Мюллер, стоящий во главе этой организации сегодня, прекрасно со своими обязанностями справляется. Вот он рассказывает журналистам, что немецкие газовые хранилища заполнены на 76%, в то время как средний уровень заполняемости хранилищ по Европе составляет около 70%. Если к сентябрю ничего в худшую сторону не изменится, то все должно быть хорошо.

Казалось бы, какие тут могут быть поводы для беспокойства? Но при этом Мюллер и его подчиненные все еще заявляют о необходимости экономить газ, поскольку кризис, по их словам, «еще не закончился».

Никто при этом не объясняет, как можно соотнести два этих факта и что вообще в Европе происходит. А все очень просто. Европейцы заполняли хранилища летом прошлого года, когда благодаря их же собственным спекулянтам цены на газовые фьючерсы дошли до рекордной отметки в 340 евро за мегаватт-час.

Для сравнения: сегодня на бирже в Амстердаме один мегаватт-час торговался у отметки в 33 евро, что значительно выше тех цен, которыми европейцы наслаждались во времена энергетического партнерства с Москвой, но при этом в десять раз ниже прошлогоднего максимума.

Новые ценовые реалии уже негативно отразились на европейской промышленности, но самой большой проблемой является проблема хранилищ, которые заполнены баснословно дорогим газом. Продавать газ населению себе в убыток ни в Германии, ни в других странах ЕС желающих нет, все, что остается — это поставлять газ с колес, конкурируя со странами Азии. Последние, кстати, внезапно превратились в более привлекательного потребителя, чем «состоятельный» Старый свет. Так, рекордная жара во многих азиатских странах уже привела к росту газовых котировок на европейском рынке.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 45 тр в Регарде -28% на 32Gb Сorsair Dominator -30% на стиралку Бош 4 серии 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

Конечно, о замороженных насмерть немцах этой зимой речи не идет, но при этом не стоит забывать о том, что еще вчера Германия была главным промышленным локомотивом всего Европейского союза, а промышленность от колебаний цены страдает сильнее всего.