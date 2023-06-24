Некоторые новости даже читать не хочется.

В нашей стране как-то не принято говорить о том, что Москва де-факто являлась страной-победителем в Первой мировой войне. Кстати, на западе тот конфликт до сих пор называют «Великой войной», потому что большинство погибших в ходе конфликта были выходцами с территории стран так называемого коллективного Запада, а не из России, из-за чего их по-прежнему принято оплакивать.

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Только вот к раздаче завоеванных земель и контрибуций Москва так и не успела из-за заговора против царского семейства Романовых. Организовавшие свержение царя силы прекрасно осознавали, что после успешного окончания Первой мировой царская семья станет неприкасаемой на долгое время. Правда, организовавшие заговор против Николая II и его семьи не подозревали, что на смену им придут Большевики, а затем начнется ничуть не менее страшный конфликт, называемый гражданской войной в России.

Это я к тому, что произошедшее с Пригожиным — это трагедия, за которую, как и за любую размолвку в семье, одновременно больно и неудобно. Когда я рассуждал о том, что мятежному российскому бизнесмену многое сходит с рук, я даже даже на секунду не мог предположить, что однажды маститому владельцу ЧВК «Вагнер» откажет политическое чутье.

Однако Пригожин пошел сегодня на то, что следственное управление ФСБ России квалифицирует как организацию вооруженного мятежа. Судя по всему, после того как ему стало очевидно, что ЧВК «Вагнер» в зону СВО уже не вернется, Пригожин почувствовал ослабление своих позиций, что и толкнуло его на роковую ошибку.

Кабинетные интриги, зависть и ощущение недостатка признания — это повседневная реальность мира политики, каких только интриг не плели против маршала Победы Георгия Жукова, хотя казалось бы, против кого кого… Но есть причина, по которой она всегда остается за закрытыми дверями и лишь изредка выливается на страницы мемуаров — это интересы государства.

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Своей провокацией Пригожин, вне всяких сомнений, нанес тяжелый удар по международной репутации России, которую еще долго придется восстанавливать. Но сделал он это именно сейчас потому, что прекрасно осознавал: конец СВО близок, и Министерство обороны РФ сегодня может справиться своими силами и без ЧВК «Вагнер», что и толкнуло его на этот страшный шаг.