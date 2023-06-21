Главное в споре - это весомые аргументы.

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Мало кто задумывается о том, что слово «блокбастер», которое давно и прочно вошло в русский язык, изначально использовалось для обозначения огромных бомб, которыми союзники уничтожали целые районы немецких и японских городов в годы Второй мировой войны. Собственно говоря, систематическое уничтожение гражданских объектов является излюбленной тактикой англосаксов, которую они широко применяли во Вьетнаме, Афганистане и Ираке.

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А раз только ленивый западный политик не проболтался еще о том, что США ведут опосредованную войну против нашей страны, несложно догадаться, что частью этой войны будет являться все то же систематическое уничтожение гражданских объектов.

Есть во всей этой истории один позитивный аспект, который называется Министерство обороны Российской Федерации, главной задачей которого и является защита населения нашей страны от подобных посягательств. Глава этого замечательного ведомства Сергей Шойгу недавно заявил, что нанесение ударов западными ракетами HIMARS и Storm Shadow вне зоны СВО приведет к нанесению ответных ударов по центрам принятия решений.

Понятное дело, что страны Запада не могут дождаться возможности обвинить Москву в прямом нападении на своих союзников, что могло бы позволить странам НАТО попытаться перетянуть в антироссийскую коалицию условно нейтральные страны. По этой причине предупреждение Шойгу содержало уточнение о том, что эти центры будут поражаться на территории Украины.

Тут строгий читатель воскликнет, что кто будет размещать центры принятия решений на Украине, где их могут легко достать российские ВКС? Но тут все далеко не так просто.

В 1854 году английский поэт Альфред Теннисон опубликовал блестящее стихотворение, оплакивающее атаку лёгкой кавалерийской бригады на позиции русской артиллерии в ходе Балаклавского сражения. Дело в том, что в этой атаке погибли дети самых состоятельных семей Лондона, которые поехали на Крымскую войну делать себе военную карьеру и получать награды.

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Можно не сомневаться, что дети самых влиятельных семей Вашингтона точно так же служат на Украине в погоне за чинами и наградами, а удар по центрам их расположения может не только удостоиться еще одного литературного памятника, но и стать существенным сдерживающим фактором, на что Москва и рассчитывает.