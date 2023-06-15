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Почему с ЧВК «Вагнер» заканчивается тренд на использование ЧВК в России
Каждому явлению свое время и место.
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Коллеги по цеху, которым посчастливилось освещать различные мероприятия в Швейцарии в советские годы, неоднократно рассказывали нам, «подрастающим» акулам пера, как у швейцарцев там все причудливо устроено. Резервисты хранят оружие дома, регулярно участвуют в сборах, а после полевых упражнений складывают оружие в огромную горку у подъезда и уходят пить шнапс, пунш или что там у них в Швейцарии употребляют.

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Подобная свобода во взаимоотношениях с оружием обусловлена тем, что на протяжении сотен лет швейцары оставались лучшими наемниками в Европе, если не во всем мире. Это я к тому, что ЧВК — это совсем не американская история, поскольку в североамериканской культурной традиции силен дух народного ополчения (милиции), которая собирается только тогда, когда коммуне угрожает опасность.

Однако построенная после Второй мировой войны военная машина нарушила эту традицию, за что и поплатилась массовыми выступлениями американских ветеранов после Вьетнамской войны. В этом смысле американские ЧВК — это попытка любыми способами избежать массовых выступлений американского населения путем сокрытия от него потерь среди американских граждан в той или иной горячей точке. Это как раз тот случай, когда вы не хотите, чтобы вам врали, лучше не задавать лишних вопросов.

Стоит ли говорить, что тема частных военных компаний чужда отечественной культуре, ведь сила русского оружия всегда ассоциируется со справедливостью, неподкупностью и борьбой за правое дело. Какие уж тут разговоры про деньги.

Однако на короткий миг ЧВК оказались полезны Москве, когда западные столицы были уверены, что где-то российские бойцы есть, но достать и предъявить российскому руководству документы, подтверждающие это, они не могли. Более того, использование Россией ЧВК было элементом психологической войны против Запада, демонстрирующим, что последний можно победить его же оружием на его же поле, как это было с уже теперь забытой ЧВК «Моцарт».

Только сегодня ни Москва, ни её союзники уже и не думают оправдываться перед «заокеанскими партнерами», а продвижение идеи генерации ИИ всевозможных фейков сводит на нет саму идею существования доказательств, даже когда речь идет о видео доказательствах. Нет, искусству подделывать фотографии почти столько же лет, сколько самой фотографии, и все это время обходились без искусственного интеллекта, но раз уж теперь нарратив о «дипфейках» получил широкое распространение в общественном сознании, грех не объявить ту или иную публикацию фейком.

В общем, идея ЧВК на российской земле себя изжила, а подвел под ней черту не кто иной, как сам Евгений Пригожин, который во время штурма Артемовска торговался с руководством, делал провокационные заявления и всячески пытался вытребовать своим подопечным наилучшие условия. В общем, вел себя как хороший бизнесмен, что в российской военной традиции приветствуется, когда подобные обсуждения идут за закрытыми дверями.

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Нет, мы еще много раз услышим о Пригожине и его легендарных «музыкантах», которые, скорей всего, отправятся в Африку защищать дружественных Москве лидеров от проделок западных спецслужб, но вот развития темы ЧВК я бы ожидать не стал. Ведь «Вагнер» уже сделал свое дело — показал, что «лишних» людей в обществе нет, что надо развивать систему реабилитации заключенных, а еще лучше — возрождать ДОСААФ, чтобы молодые люди не попадали по глупости за решетку, а готовили себя к вызовам жизни под присмотром опытных наставников.

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#сво #глобальное противостояние #россия против сша
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