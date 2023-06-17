Время предупреждений постепенно заканчивается...

Все мы хорошо помним, что территорию Южной Кореи и КНДР разделяет демаркационная линия, установление которой стало возможным лишь из-за того, что Пхеньян имел возможность в любой момент нанести сокрушительный удар по Сеулу. Однако мирное соглашение север и юг так до сих пор и не подписали, точно так же как Москва все еще не подписала мирное соглашение с Токио, хотя с Японией мы вроде как пока и не воюем.

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Я уже рассуждал о том, что украинцы совершенно сознательно пошли на поводу у стран коллективного Запада из-за обещанного им «светлого европейского будущего». И дело тут даже не в том, что данное обещание изначально было невыполнимым, а в неправильной оценке тех рисков, которые ожидали бы Киев в случае проигрыша.

Самым плохим вариантом развития событий для Украины, по мнению многих, была бы потеря территорий. Но сегодня мы уже знаем, что Москва тратит на проведение СВО 3% ВВП, что сравнимо с ежегодными взносами стран-членов НАТО за членство в североатлантическом «клубе», в то время как затраты на развитие присоединенной к РФ Украины был бы куда более высокими, да и зачем самой большой стране мира новые территории?

Кроме того, если на остатке украинских земель страны НАТО вновь начнут создавать биолаборатории, либо же размещать дальнобойные системы вооружений, то Москве вновь придется начинать специальную военную операцию, так есть ли смысл сегодня заканчивать нынешнюю?

Наиболее негативный вариант развитие событий для Украины — это превращение её в так называемое «несостоявшееся государство», где балом правят банды, а любые системы вооружений, завезенные странами Запада, мгновенно поражаются высокоточными ударами ракет.

В таком состоянии территории бывшей Украины будут по-прежнему формально оставаться на довольствии у стран Запада, но при этом использовать их для создания экзистенциальных угроз для нашей страны Вашингтон уже не сможет.

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Все это, судя по всему, очень плохо понимают в Киеве, что и побудило российского лидера Владимира Путина заявить в ходе своей речи на ПМЭФ, что на Украине может быть создан «санитарный кордон». А президент РФ своих слов на ветер не бросает.