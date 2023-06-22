Время удивительных сюрпризов начинается...

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MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Несмотря на то, что с самого начала года все ведущие производители нефти ожидают восстановление спроса на черное золото в Китае, которое неизбежно должно было последовать за прохождением Поднебесной пика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, западные аналитики не верили в скорый рост нефтяных котировок.

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В попытках сбить цену на черное золото, американские СМИ начали разгонять слухи о скорой рецессии, которым не помешало даже решительное снижение объемов добычи со страны стран-членов OPEC+.

Так, в середине июня цены на оманскую сырую нефть, которые многие называют ближневосточным эталоном нефти подскочили более чем в три раза, поднявшись с отметки 60 центов за баррель до отметки в 2 доллара за баррель. Отмечается, что цены на нефть крайне редко растут быстрее 10% цены за день, а тут всего за несколько дней цены ушли отвесно вверх. Трейдеры не обошли внимание и другие ближневосточные сорта нефти.

Как и следовало ожидать, главным драйвером роста цен стала Поднебесная, которая на пару с Японией взвинтила объемы переработки нефти. Не отстают от признанных лидеров рынка и такие производители нефтепродуктов, как Таиланд и Тайвань.

Следует отметить, что заявленные Москвой и Эр-Риядом планы по сокращению объемов добычи никто отменять не собирается, а потому в купе с ростом китайского спроса мы можем стать свидетелями «идеального шторма» на углеводородном рынка, который совпадет по времени с избирательным циклом в США. При этом известная аксиома американской внутренней политики гласит, что американцев не интересует ничего, кроме разве что цен на бензин.

Что же, аналитиков никто не заставлял спекулировать слухами о скором обвале западных экономик, которыми они вынудили Москву и Эр-Рияд на решительные действия. Теперь им предстоит пожинать плоды своих трудов, которые обещают быть весьма кислыми.

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