Не даром говорят, что движение капитала подобно движению воды.

Я уже неоднократно рассуждал о том, что экономическое противодействие наносит странам куда больший ущерб, чем войны обычные или же информационные. До появления ядерного оружия на вооружении ведущих мировых держав заявление о введении торговых рестрикций против другого государства приравнивалось к проведению мобилизации в своей стране и было одним из главных поводов объявления войны.

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К примеру, из-за жесточайших западных санкций валовой внутренний продукт Венесуэлы последовательно снижался с 2014 года по 2021, сократившись за это время на 80% (или 171 миллиард долларов в денежном исчислении). Подобный пример экономической войны, сравнимый по своим масштабам с периодом 90-х годов прошлого века в России, привел к вынужденной миграции семи миллионов венесуэльцев.

В «сияющем граде на холме» уже были готовы откупоривать шампанское, однако в 2021 году ВВП Венесуэлы вырос на 0,5%, в то время как на следующий год он подскочил сразу на 8%. Но как Каракас смог добиться такого результата, когда у национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA осталось на балансе 22 танкера, половина из которых были слишком изношены для перевозки нефти и нефтепродуктов?

Ответом на эту загадку стало выявление западными аналитиками так называемого «теневого флота», который не является каким-то формализированным объединением или группой. По факту речь идет о разрозненных танкерах, которые скрывают информацию о своих перемещениях путем отключения опознавательных систем, запутывания своего маршрута, либо же частой смены флага, под которым идет судно.

Понятно, что работающие «без шума и пыли» капитаны действуют в интересах попавших под санкции стран коллективного Запада, либо же их друзей, а потому они получают максимальное содействие в тех портах, куда они заходят.

По мнению Reuters, в 2020 году теневой флот насчитывал 70 танкеров, в то время как к 2023 году это количество выросло до 300 танкеров. Вместе с тем аналитическая компания Windward уверена в том, что число «шифрующихся» танкеров, бороздящих мировые океаны, уже достигло 1100 единиц, в то время как её конкуренты указывают число в 700 танкеров. В общем, на то он и «теневой флот», что никто не знает его точную численность.

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Так или иначе, все сходятся во мнении, что с начала СВО объемы теневых перевозок в мировом океане выросли многократно, и что тесное взаимодействие России, Венесуэлы, Ирана, Индии и Китая сводит на нет эффект от любых западных санкций.