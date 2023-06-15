Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Cloudfisher За пост начислено вознаграждение
Аналитики уверены, что «теневой флот» стал главным противоядием против западных санкций
Не даром говорят, что движение капитала подобно движению воды.
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Я уже неоднократно рассуждал о том, что экономическое противодействие наносит странам куда больший ущерб, чем войны обычные или же информационные. До появления ядерного оружия на вооружении ведущих мировых держав заявление о введении торговых рестрикций против другого государства приравнивалось к проведению мобилизации в своей стране и было одним из главных поводов объявления войны.

реклама

К примеру, из-за жесточайших западных санкций валовой внутренний продукт Венесуэлы последовательно снижался с 2014 года по 2021, сократившись за это время на 80% (или 171 миллиард долларов в денежном исчислении). Подобный пример экономической войны, сравнимый по своим масштабам с периодом 90-х годов прошлого века в России, привел к вынужденной миграции семи миллионов венесуэльцев.

В «сияющем граде на холме» уже были готовы откупоривать шампанское, однако в 2021 году ВВП Венесуэлы вырос на 0,5%, в то время как на следующий год он подскочил сразу на 8%. Но как Каракас смог добиться такого результата, когда у национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA осталось на балансе 22 танкера, половина из которых были слишком изношены для перевозки нефти и нефтепродуктов?

Ответом на эту загадку стало выявление западными аналитиками так называемого «теневого флота», который не является каким-то формализированным объединением или группой. По факту речь идет о разрозненных танкерах, которые скрывают информацию о своих перемещениях путем отключения опознавательных систем, запутывания своего маршрута, либо же частой смены флага, под которым идет судно.

Понятно, что работающие «без шума и пыли» капитаны действуют в интересах попавших под санкции стран коллективного Запада, либо же их друзей, а потому они получают максимальное содействие в тех портах, куда они заходят.

По мнению Reuters, в 2020 году теневой флот насчитывал 70 танкеров, в то время как к 2023 году это количество выросло до 300 танкеров. Вместе с тем аналитическая компания Windward уверена в том, что число «шифрующихся» танкеров, бороздящих мировые океаны, уже достигло 1100 единиц, в то время как её конкуренты указывают число в 700 танкеров. В общем, на то он и «теневой флот», что никто не знает его точную численность.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
-30% на стиралку Бош 4 серии
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Так или иначе, все сходятся во мнении, что с начала СВО объемы теневых перевозок в мировом океане выросли многократно, и что тесное взаимодействие России, Венесуэлы, Ирана, Индии и Китая сводит на нет эффект от любых западных санкций.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#глобальное противостояние #россия против сша #нефть и газ
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Почему с ЧВК «Вагнер» заканчивается тренд на использование ЧВК в России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин раскрыл детали возвращения ЧВК «Вагнер» в СВО и рассказал о том, кто такой Бибер
12
В Киеве недовольны результатами, которые показали танки Leopard 2
36
Российские военные сумели отразить атаку ВСУ и отобрать несколько целых французских танков AMX-10RC
6
Очередной части трансформеров удалось лишить Человека-паука позиции лидера кинопроката
+
США планируют поставки снарядов с обедненным ураном в Украину
3
PCI-E 6.0 официально устарел — определены предварительные спецификации PCI-E 7.0
3
Бойцы ВСУ бросили два рабочих Bradley и почти целый Leopard 2 на Запорожском направлении
8
Пригожин: Бойцы ЧВК «Вагнер» больше не будут работать в Украине
8
Leopard 2 горят и выходят из строя быстрее советских танков, а в обслуживании намного сложнее
4
Bloomberg усомнился, что Турция одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО
+
Bild: Россия быстро починит трофейные Leopard 2А6 и уже скоро бросит их против танков ВСУ
6
Идея приключений Сэди Адлер в качестве возможного DLC к RDR2 понравилась фанатам
+
Российским войскам удалось затрофеить танки Leopard 2 и БМП Bradley
6
Биржа Binance исключит ряд торговых пар
+
Intel может оказаться одним из якорных инвесторов по итогам IPO компании Arm
+
Путин рассказал о потерях в ходе отражения наступления ВСУ
4
Глава Херсонской области заявил, что плотину Каховской ГЭС можно восстановить
1
AMD анонсировала настольные процессоры Ryzen PRO 7000 мощностью 65 Вт
+
120 смартфонов Xiaomi получат финальную прошивку MIUI 14 на Android 13 до конца 2023 года
2
Криптобиржа Binance разыгрывает целый биткоин
2

Популярные статьи

Как скачать, установить и грамотно настроить Windows 10 LTSC для игрового компьютера в 2023 году
11
Обзор российского Linux дистрибутива Red OS
19
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
122
Япония наращивает производство ракет в попытке сдержать гиперзвуковую угрозу Китая и КНДР
1
Экс-сотрудник Пентагона рассказал о стратегии России на поле боя и серьезных потерях в рядах ВСУ
+
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
19
Как купить игровой процессор на 6 лет, и почему Core i9-13900KF хуже Ryzen 9 7950Х
8
Украина превратилась в "кладбище" западной бронетехники: ВСУ потеряли 15% бронемашин Bradley - EAT
3
Обсудим необычный посыл рекламных видео компьютерной игры Diablo IV
36
AMD Ryzen Pro 7000 - новые процессоры для ноутбуков и офиса с AI-ускорителем и графикой RDNA 3
2

Сейчас обсуждают

Rommel85FRO
06:36
Может мир Risen 3 и кажется малым, в чем я не согласен, но зато он сделан вручную и везде уникален. Нет абсолютно одинаковых поворотов и пещер как в TES4-5. Все острова и побережья чем-то отличаются. ...
Мои впечатления от игры Risen 3 Titan Lords. Часть 3
Алексей Соловьев
06:36
Если 30 лет на каждом углу вопить, что в России развалили все производство и украли все что не приколочено, то можно и самим в это поверить. Потому и удивляются.
MWM: Трофейный Leopard 2A6 поможет России в создании противотанковых средств
Сергей Шаховал
06:36
Ау, авторы, вы с какой планеты? Только один проц за 40 или даже 50 тысяч??? Плюс плата под него тоже совсем не копеечная. Подобный подход сгодится для пары десяткой мажоров на всю нашу область, ну или...
Как купить игровой процессор на 6 лет, и почему Core i9-13900KF хуже Ryzen 9 7950Х
Василий Поляков
06:34
Если в играх, то там разница 1-3фпс)
PCI-E 6.0 официально устарел — определены предварительные спецификации PCI-E 7.0
Костяй
06:31
"ракеты «Калибр» делаются из более чем сорока иностранных комплектующих. Речь идёт о микроэлектронике, без которой производство баллистических ракет стало бы невозможно" Давно Калибры стали баллистич...
У Зеленского заявили, что атаковавшие Одессу «Калибры» состоят из 40 иностранных комплектующих
PosGen
06:30
А может проще сменить слесаря с поста министра? Чем знаменит тесть одного придурковатого фитнес-блогера?
Пригожин: Бойцы ЧВК «Вагнер» больше не будут работать в Украине
Иван Мошев
06:28
Отлично! Кто знает где можно купить?
Внешняя док-станция с видеокартой ASUS ROG XG Mobile RTX 4090 появилась в Китае по цене 2600 USD
LMK
06:28
"Россия вышла на 2-е место по майнингу в начале 2023, а на криптокошельках россиян лежат $200 млрд" https://overclockers.ru/blog/Cryptonews/show/95777/rossiya-vyshla-na-2-e-mesto-po-majningu-v-nachal...
Куда пропало "Золото Колчака" - тайна Чехословацкого Легиона
RAZOR1913
06:27
> В общем, идея ЧВК на российской земле себя изжила Она родилась по непонятной причине. Во всем мире и всегда, отношение к наемникам варьировалось от пренебрежительного до негативного. Никто и никогд...
Почему с ЧВК «Вагнер» заканчивается тренд на использование ЧВК в России
Sergei Semagov
06:22
Пока есть такие как Евгений Викторович. Россию не сломить. Аркестр разбили потомучто они в тень попали. Слава героям Русского народа.
Гаврилов: западные делегаты вышли из зала при показе Россией осколков боеприпасов HIMARS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем