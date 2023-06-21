Не прошло месяца с того момента, как американское оборонное ведомство внезапно обнаружило, что из-за «ошибки в расчетах» оно недопоставило Украине военной помощи на 3 миллиарда долларов, как очередная проверка выявила еще большую «недостачу».
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На этот раз пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что в ходе очередной проверки выяснилось, что Киев недополучил военной помощи от своего заокеанского союзника на сумму в 6,2 миллиарда долларов. При этом она никак не объяснила, как предыдущая проверка смогла выявить «недостачу» в 3 миллиарда долларов, но при этом умудрилась упустить куда большую сумму.
Все это напоминает один плохой анекдот, а будни самых состоятельных вооруженных сил в мире, но факт остается фактом. Сильнее желания обобрать украинских налогоплательщиков, а мы уже выяснили, кто будет за эти видавшие виды «железки» платить, оказалось только желание посильнее насолить России.
Поскольку деньги на помощь «незалежной» закончились не только в ЕС, но и в США, Пентагону приходится каждый раз пересматривать то, по какой цене он продавал уже однажды поставленное оружие Киеву, чтобы финансировать новые поставки.
Следует понимать, что речь идет не о снижении доходов американских военных компаний, а об «обнищании» американского генералитета, который собирался положить 9,2 миллиарда разницы себе в карман, нажившись на разнице между фактической и заявленной стоимостью оборудования, находящегося на балансе у Пентагона.
Можно не сомневаться, что совсем без прибыли американские «вояки» не остались, но в ближайшее время мы будем наблюдать резкие перемены в оценках перспектив проведения СВО, которые будут давать американские военные.
Понятное дело, что Пентагон хотел бы щелкнуть Москву по носу в геополитическом противостоянии, но делать это за счет своих самых влиятельных представителей он никак не собирался.