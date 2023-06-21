А что будет, если они еще раз кассу пересчитают?

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Не прошло месяца с того момента, как американское оборонное ведомство внезапно обнаружило, что из-за «ошибки в расчетах» оно недопоставило Украине военной помощи на 3 миллиарда долларов, как очередная проверка выявила еще большую «недостачу».

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На этот раз пресс-секретарь Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что в ходе очередной проверки выяснилось, что Киев недополучил военной помощи от своего заокеанского союзника на сумму в 6,2 миллиарда долларов. При этом она никак не объяснила, как предыдущая проверка смогла выявить «недостачу» в 3 миллиарда долларов, но при этом умудрилась упустить куда большую сумму.

Все это напоминает один плохой анекдот, а будни самых состоятельных вооруженных сил в мире, но факт остается фактом. Сильнее желания обобрать украинских налогоплательщиков, а мы уже выяснили, кто будет за эти видавшие виды «железки» платить, оказалось только желание посильнее насолить России.

Поскольку деньги на помощь «незалежной» закончились не только в ЕС, но и в США, Пентагону приходится каждый раз пересматривать то, по какой цене он продавал уже однажды поставленное оружие Киеву, чтобы финансировать новые поставки.

Следует понимать, что речь идет не о снижении доходов американских военных компаний, а об «обнищании» американского генералитета, который собирался положить 9,2 миллиарда разницы себе в карман, нажившись на разнице между фактической и заявленной стоимостью оборудования, находящегося на балансе у Пентагона.

Можно не сомневаться, что совсем без прибыли американские «вояки» не остались, но в ближайшее время мы будем наблюдать резкие перемены в оценках перспектив проведения СВО, которые будут давать американские военные.

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Понятное дело, что Пентагон хотел бы щелкнуть Москву по носу в геополитическом противостоянии, но делать это за счет своих самых влиятельных представителей он никак не собирался.