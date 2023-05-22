"Может быть, за тумбочку что-то упало..."

Пока нас пытаются убедить в том, что исскутвенный интеллект уже завтра превратит нас в армию безработных бездельников, самое высокопооплачиваемое ведомство мира внезапно разучилось считать до тридцати. С другой стороны, если вы переживали за судьбу «великого комбинатора», погибшего от рук Кисы Воробьянинова, то я могу вас заверить, что его дело живет и процветает в самой «богатой» стране мира.

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Да, это я про сообщение Пентагона о том, что американское военное ведомство внезапно обнаружило, что оно неправильно выставило Украине счет за поставляемую военную помощь, совершив ошибку в 3 миллиарда долларов при общей сумме поставок в 21 миллиард долларов.

Ничего себе ошибка, раньше Киев за весь год собирал 3-4 миллиарда долларов на погашение долгов перед иностранными кредиторами, а тут легким росчерком пера безымянного клерка внутри американского военного ведомства Украина обеднела на столь внушительную сумму.

Однако американские военные поспешили заявить ошарашенных западным журналистам, что «к счастью» ошибку удалось вовремя заметить, а потому некогда братская нам страна получит еще какое-то количество морально устаревших систем вооружений армии США на всю ту же сумму. То есть общая сумма долга Киева перед «благодетелями» на Западе в итоге не уменьшилась, просто в Пентагоне решили отправить на Украину еще что-нибудь ненужное.

В этой истории поражает не только размах надувательства, но и объяснение о том, каким же именно способом Пентагон недопоставил «незалежной» американские системы вооружений. В частности, журналистам сообщили, что морально устаревшее оборудование было посчитано как ультрасовременные виды вооружений, можно сказать, прямо с завода.

Любопытно, что об этой «ошибке» стало известно два месяца назад, но только сейчас подробности этой истории стали достоянием прессы, когда всем уже понятно, что как администрации Джо Байдена, так и военным похождениям США на Украине осталось недолго.

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В частности, члены палаты представителей Майк Роджерс и Майкл Маккол заявили, что из-за подобной халатности администрации Джо Байдена «незалежная» не смогла получить столь необходимые ей виды вооружений. Впрочем, это далеко не первый раз, когда Пентагон не может отчитаться за астрономические суммы.