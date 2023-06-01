Не испытывающие особых патриотических чувств граждане любят приписывать отечественным вооруженным силам головотяпство и разгильдяйство. Любая армия сама по себе - штука довольно специфическая, но стоит отметить, что заложенные еще в советские времена традиции предъявлять строгие требования к системам вооружения и условию их хранения остаются таковыми и сегодня. Не зря же даже советская техника продолжает ездить и стрелять, хотя с момента исчезновения Страны Советов с политической карты мира прошло больше тридцати лет.
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Американцы же в этом смысле - люди куда более простые ввиду впитанной с молоком матери святой уверенности в том, что «последнему гегемону» ничто и нигде не может угрожать. В этом смысле служба на базах хранения материально-технического обеспечения армии США, которых по всему свету насчитывается семь штук, — это прекрасный повод поправить свое материальное положение и сделать карьеру.
Во всяком случае так думали военнослужащие 401-го батальона поддержки армии США, которые следили за сохранностью систем вооружения на базе хранения в Кувейте. Следует отметить, что Кувейт характеризуется чрезвычайно сухим климатом, что делает его прекрасным местом для расположения подобного объекта.
Тем не менее попытка поставить оружие с этой базы хранения на Украину весной прошлого года вскрыла настолько длинный список нарушений и злоупотреблений, что разбираться с ним будут не один год. Во-первых, несмотря на то, что в армии США служат только контрактники, среди военнослужащих 401-го батальона поддержки не оказалось специалистов, способных обеспечить правильную сохранность вверенных им систем вооружений. Для этой цели наемная армия наняла отдельного подрядчика.
Когда же выяснилось, что на Украину с этой базы поставить ничего нельзя, командование 401-го батальона выписало специальное ремонтное подразделение из штата Алабама. Так, прибыв на место, «бойцы» специального подразделения пришли к выводу, что гаубицы M777, которые готовились к отправке на Украину, могли легко прикончить любого, кто попытался бы выстрелить из них из-за негерметичного запирания затвора. Кроме того, алабамские спецы обнаружили, что подрядчик не менял гидравлическую жидкость в процессе хранения гаубиц, что привело их в неработоспособное состояние.
В итоге американское военное ведомство потратило 114 миллионов долларов на то, чтобы привести шесть орудий в порядок. Когда же орудия прибыли в Польшу, местные специалисты осмотрели их и заявили, что каждое из них по-прежнему имеет неисправности, мешающие их использованию!
С внедорожниками «Хаммер» получилась еще более забавная ситуация, поскольку из 28 «полностью рабочих» машин специалисты 401-го батальона смогли собрать три более-менее рабочих экземпляра путем разбора на запчасти всех остальных машин.
Все эти подробности представители авторитетного западного издания Defense News смогли узнать у специального инспектора армии США, который занимается вопросами вооружений. Но вишенкой на торте стало заявление главы управления материально-технического обеспечения армии США о том, что «подрядчики не несут юридических обязательств по сохранению вверенных им систем вооружений», несмотря на то, что за последние шесть лет Пентагон потратил свыше одного миллиарда долларов на их услуги!
Следует отметить, что упомянутые выше базы хранения существуют для того, чтобы Вашингтон имел под рукой готовые к бою системы вооружений на случай начала военно конфликта. Другими словами, в случае прямого военного противостояния с каждой из таких баз американские военные смогут получить по паре джипов «Хаммер» и кучу головной боли.