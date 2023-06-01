Любопытные факты вскрываются о боеспособности "самой сильной армии мира".

Не испытывающие особых патриотических чувств граждане любят приписывать отечественным вооруженным силам головотяпство и разгильдяйство. Любая армия сама по себе - штука довольно специфическая, но стоит отметить, что заложенные еще в советские времена традиции предъявлять строгие требования к системам вооружения и условию их хранения остаются таковыми и сегодня. Не зря же даже советская техника продолжает ездить и стрелять, хотя с момента исчезновения Страны Советов с политической карты мира прошло больше тридцати лет.

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Американцы же в этом смысле - люди куда более простые ввиду впитанной с молоком матери святой уверенности в том, что «последнему гегемону» ничто и нигде не может угрожать. В этом смысле служба на базах хранения материально-технического обеспечения армии США, которых по всему свету насчитывается семь штук, — это прекрасный повод поправить свое материальное положение и сделать карьеру.

Во всяком случае так думали военнослужащие 401-го батальона поддержки армии США, которые следили за сохранностью систем вооружения на базе хранения в Кувейте. Следует отметить, что Кувейт характеризуется чрезвычайно сухим климатом, что делает его прекрасным местом для расположения подобного объекта.

Тем не менее попытка поставить оружие с этой базы хранения на Украину весной прошлого года вскрыла настолько длинный список нарушений и злоупотреблений, что разбираться с ним будут не один год. Во-первых, несмотря на то, что в армии США служат только контрактники, среди военнослужащих 401-го батальона поддержки не оказалось специалистов, способных обеспечить правильную сохранность вверенных им систем вооружений. Для этой цели наемная армия наняла отдельного подрядчика.

Когда же выяснилось, что на Украину с этой базы поставить ничего нельзя, командование 401-го батальона выписало специальное ремонтное подразделение из штата Алабама. Так, прибыв на место, «бойцы» специального подразделения пришли к выводу, что гаубицы M777, которые готовились к отправке на Украину, могли легко прикончить любого, кто попытался бы выстрелить из них из-за негерметичного запирания затвора. Кроме того, алабамские спецы обнаружили, что подрядчик не менял гидравлическую жидкость в процессе хранения гаубиц, что привело их в неработоспособное состояние.

В итоге американское военное ведомство потратило 114 миллионов долларов на то, чтобы привести шесть орудий в порядок. Когда же орудия прибыли в Польшу, местные специалисты осмотрели их и заявили, что каждое из них по-прежнему имеет неисправности, мешающие их использованию!

С внедорожниками «Хаммер» получилась еще более забавная ситуация, поскольку из 28 «полностью рабочих» машин специалисты 401-го батальона смогли собрать три более-менее рабочих экземпляра путем разбора на запчасти всех остальных машин.

Все эти подробности представители авторитетного западного издания Defense News смогли узнать у специального инспектора армии США, который занимается вопросами вооружений. Но вишенкой на торте стало заявление главы управления материально-технического обеспечения армии США о том, что «подрядчики не несут юридических обязательств по сохранению вверенных им систем вооружений», несмотря на то, что за последние шесть лет Пентагон потратил свыше одного миллиарда долларов на их услуги!

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Следует отметить, что упомянутые выше базы хранения существуют для того, чтобы Вашингтон имел под рукой готовые к бою системы вооружений на случай начала военно конфликта. Другими словами, в случае прямого военного противостояния с каждой из таких баз американские военные смогут получить по паре джипов «Хаммер» и кучу головной боли.