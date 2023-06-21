Такое даже нарочно не придумаешь...

Настоящий переполох в редакции авторитетного западного издания Politico вызвал репортаж отечественного телеканала «Звезда», в котором снайпер ЧВК «Вагнер» демонстрирует используемую им снайперскую винтовку отечественного производства ORSIS T-5000, заряженную патронами .338 калибра. В репортаже боец сообщает, что патроны были произведены на Западе и прекрасно работают с отечественной винтовкой на расстоянии до полуторакилометров.

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Издание провело свое расследование, в ходе которого оно выяснило, что американская копания по производству боеприпасов Hornady, основанная в 1949 году, продала российским компаниям «Промтехнология» и «Тетис» сотни тысяч снайперских патронов. Сотрудники издания смогли найти в сети Интернет информацию о том, что «Промтехнология» уведомила российское правительство о покупке 102 тысяч «используемых для охотничьих целей» патронов .338 калибра весом 285 грамм. При этом дата закупки указана как 12 августа 2022 года. Кроме того, в тот же день Промтехнология, по утверждению издания Politico, закупила патроны .338 Lapua Magnum, которые были разработаны странами НАТО в 1980 году в сугубо военных целях. Данный патрон широко использовался снайперами западных стран во время операций в Ираке и Афганистане. Любопытно, что перечисленные выше патроны и производит американская компания Hornady.

Что тут началось! Генеральный директор Hornady, с которым издание Politico поспешило связаться, заявил, что его компания никогда бы не стала поставлять патроны РФ во время проведения СВО и посоветовал пообщаться с клиентами компании, которые могли бы перепродать патроны Москве.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, к которому журналисты также обратились за комментариями, ехидно попросил редакцию Politico посодействовать ему в приобретении американского истребителя пятого поколения F-35.

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Вишенкой на торте во всей этой истории является тот факт, что компания «Промтехнология» давно находится под западными санкциями, что должно было бы помешать ей приобретать западные патроны военного образца в разгар СВО. В общем, мы в очередной раз наблюдаем «эффективность» западных санкций, хотя история с патронами .338 калибра удивила даже меня, а я знатный скептик во всем, что касается «изоляции России».