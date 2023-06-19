Что-то мне подсказывает, что это «жу-жу» неспроста!

Мало кто сегодня вспомнит о том, что Война во Вьетнаме, в которой Советский Союз и КНР противостояли в опосредованном конфликте Соединенным Штатам и их союзникам, продлилась целых двадцать лет с 1955 по 1975 год. Стоит отметить, что даже в середине семидесятых годов прошлого века Вашингтон вовсе не собирался её заканчивать и лишь массовые антивоенные выступления в США побудили американцев покинуть Сайгон.

реклама

Почти столько же американцы провели в Афганистане, с 2001 года по 2021 год, выделяя средства на восстановление афганской государственности и проводя операции против запрещенного в России движения «Талибан», которое в итоге буквально за пару месяцев взяло власть в стране летом позапрошлого года, вынудив американцев бежать.

Известный американский IT-предприниматель Дэвид Сакс обращает внимание на то, что всякий раз американские «вечные войны» начинаются с обещания скорого триумфа на поле боя, чтобы затем продолжаться бесконечно под эгидой того, что Вашингтон не может отступить, когда на кону престиж Соединенных Штатов.

Понятное дело, что рано или поздно эти войны все же заканчиваются, но всякий раз это происходит не по воле американских властей, которые демонстрировали явное нежелание покидать как Сайгон, так и Кабул.

Сакс обращает внимание на то, что госсекретарь США Энтони Блинкен недавно упомянул предоставление Украине статуса, подобного тому, который имеет Израиль. На практике это означает выделение «помощи» вне зависимости от электоральных и военных пертурбаций в союзном Вашингтону государстве, которая пересматривается раз в десять лет.

Другими словами, речь может идти о том, что СВО будет продолжаться столько же, сколько продолжались военные похождения США во Вьетнаме и Афганистане, только на этот раз в военном противостоянии напрямую задействована крупная ядерная держава.

Раз генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг публично выступает против заморозки конфликта на Украине, можно не сомневаться, что в Вашингтоне и Брюсселе поняли, что Москва не собирается завоевывать и присоединять к себе Украину, поскольку это означало бы необходимость её кормить.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь 75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр !! 30 тр цена 65" TV Hyundai 3840 x 2160 LED Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% на стиралку Бош 4 серии iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

А раз так, рассудили власть имущие на Западе, то почему бы не потратить деньги своих налогоплательщиков на еще один «вечный конфликт». Не удивительно, что предприниматели вроде Дэвида Сакса выступают против подобного развития событий, поскольку они фактически оплачивают безбедную жизнь американского ВПК из своего кармана.