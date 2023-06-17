Все равно ведь никогда не угадают...

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Тема российского ответа на предполагаемый подрыв Соединенными Штатами двух российских газопроводов «Северный поток» муссируется в международных СМИ достаточно давно. Понятное дело, что отвечать Москва будет в том же ключе, в котором ей было нанесено оскорбление, то есть по критической подводной инфраструктуре противника, а именно по подводным кабелям сети Интернет.

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Вишенкой на торте в этом смысле стало заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который недавно заявил, что для Москвы не осталось никаких сдерживающих факторов, включая моральные, которые могли бы ей помешать осуществить подобную акцию возмездия.

Понятное дело, что в странах Североатлантического альянса военные чины воспринимают эту ситуацию без какого-либо юмора, поскольку одна такая атака может стоить погон целому вороху натовских генералов. Вот они и приняли решение о создании центра по защите кабелей сети Интернет от российских атак, который отныне будет располагаться в лондонском районе Нортвуд.

Возглавивший это подразделение Североатлантического альянса генерал Ханс-Вернер Виерманн уверен, что «опасность российских атак на подводную инфраструктуру нарастает». По имеющегося у него информации, ВМФ РФ сейчас занимаются созданием подробных карт имеющейся у стран Запада подводной инфраструктуры.

Вне всяких сомнений, речь идет о создании аналитического подразделения, которое будет пытаться систематизировать имеющуюся у стран НАТО информацию для предугадывания главных векторов российских ударов. Ранее секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что у стран Запада нет возможности постоянно контролировать сохранность тысяч километров подводных коммуникаций.

Любопытно, что оттягивая неизбежное возмездие за атаку на российские газопроводы, Москва вынудила страны Запада совершить ошибку. Ведь теперь на переговорах с любой иностранной делегацией российские дипломаты могут взять заявить, что если страны НАТО не взрывали «Северные потоки», то чего же они так беспокоятся о российском ответе, что целый центр создали?

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Впрочем, велика вероятность, что первым на западную инфраструктуру совершит атаку под чужим флагом сам Вашингтон, потому что дела у Москвы идут прекрасно и никакой необходимости куда-то спешить она по-прежнему не испытывает. Что, кстати, не помешает ВМФ РФ потом еще разок «жахнуть».