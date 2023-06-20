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Байден уверен, что он разбирается в политике не хуже Киссинджера
Этак он до сравнений с Петром Первым дойдет.
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В американском политикуме существует традиция брать в вице-президенты людей, которые умом не блещут, чтобы они не могли составить конкуренцию действующему президенту и создать ему лишних проблем. Любопытно, что после того как Байден отработал вице-президентом целых два срока в администрации Барака Обамы, последний даже не подал ему руки на праздновании своего очередного дня рождения. А Байден к тому моменту уже был действующим президентом США.

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Это я к тому, что, несмотря на свою пятидесятилетнюю карьеру в американском политикуме, Байден никогда не имел репутацию большого хитреца. С другой стороны, Генри Киссинджер является одним из патриархов американской внешней политики, поспорить с которым по известности мог только ныне покойный Збигнев Бжезинский. Именно Киссинджер в 1971 году своей встречей с китайским лидером Мао Цзэдуном задал курс на лишение СССР поддержки со стороны его главного союзника — КНР.

Другими словами, сравнивать Байдена и Киссинджера — это все равно, что сравнивать яблоки и виноград, но действующий американский президент все-таки пошел на этот шаг в ходе одного из своих предвыборных выступлений, заявив, что он знает о внешней политике столько же, сколько любой из ныне живущих, включая Генри Киссинджера.

Если даже не принимать во внимание тот факт, что нынешняя президентская администрация сделала из КНР железобетонного союзника нашей страны, вынудив Москву начать СВО с последующим введением против неё беспрецедентных санкций, попытки сравнить себя с какой-либо значимой исторической фигурой — это провальная тактика для любого политика, не говоря уже о действующем президенте США, который надеется на переизбрание.

Но Байден настолько потерял свои позиции в ходе своего противостояния с Москвой, что американские спецслужбы начали постепенно ослаблять свою поддержку действующего американского президента, опасаясь того, что уже совсем скоро президентское кресло может занять республиканец.

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Да и чего можно ожидать от администрации, пресс-секретарь которой Карин Жан-Пьер недавно заявила, что она тоже считает себя «исторической личностью».

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#глобальное противостояние #россия против сша #сша банановая республика
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