Дело важное, тут не до шуток...

На протяжении более чем ста лет французы относились к территории Алжира как к своей загородной даче, где они вольны были хозяйничать так, как им только заблагорассудится. Подобное отношение к чаяниям местного населения спровоцировало начало холодящей своей жестокостью восьмилетней войны за независимость, которая завершилась в шестидесятых годах прошлого века. Кстати, Национальное собрание Пятой Республики официально признало этот конфликт войной лишь в 1999 году.

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Впрочем, проблем с европейцами у алжирцев хватает и в наши дни. К примеру, в прошлом году это североафриканское государство разорвало торговые отношения с Испанией, объем которых исчислялся суммой в восемь миллиардов долларов. Запрет на торговлю последовал из-за ожесточенных споров вокруг статуса территориального образования, известного как Западная Сахара.

Вообще, в ЕС не теряют надежды на то, что Алжир сможет перекрыть недостающие российские газовые поставки путем наращивания своего экспорта, но алжирцы денег в свою нефтегазовую отрасль последние тридцать вкладывали неохотно, несмотря на то, что она приносит 95% доходов в государственную казну, а потому «лишнего» газа у алжирцев нет.

Еще более остро в Алжире стоит проблема продовольствия, которая обусловлена сложной климатической ситуацией на севере Африки, где уже не первый год периоды засухи сменяются периодами обильных дождей. И всем до недавнего времени было очевидно, что Запад предложит Алжиру формулу «доступ к месторождениям в обмен на еду», если бы в прошлом году стабильно дефицитный бюджет бывшей французской колонии не зафиксировал рекордный профицит в двадцать миллиардов долларов. Да, да, здесь сыграло свою роль начало СВО.

И вот президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибывает в Москву с трехдневным визитом, который начался в российской столице, но затем продолжится на ежегодном форуме ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Понятно, что у алжирского политического ветерана были серьезные основания для того, чтобы отважиться на столь насыщенную поездку в Россию.

Ведь только здесь Абдельмаджид Теббун сможет получить и продуктовые преференции, и инвестиции в собственную нефтегазовую отрасль без получения целой кипы крайне неудобных требований взамен. Рекордные углеводородные доходы прошлого года, судя по всему, сделали не только Саудовскую Аравию верным союзником России, но еще и Алжир, который понял, что играть в ценовые войны с Москвой нет никакого смысла.

Учитывая тот факт, что по прибытию в Россию алжирского президента у трапа самолета встречал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, что-то мне подсказывает, что Теббун получит всё, за чем он приехал и даже больше.

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Взаимопонимание ключевых игроков на углеводородном рынке играет важную роль в поддержании цен на энергоносители на том уровне, которые выгодны производителям, да и саммит Россия-Африка, кстати сказать, тоже не за горами, а на таком важном мероприятии не бывает слишком много друзей.