Настроение у западных журналистов сегодня не очень.

Если вам интересно узнать о том, какова сегодня расстановка сил на международной арене, обратите внимание на заметки крупнейшего информационного агентства - Reuters. Нет, я не склонен к иронии в вопросе о том, какое место этот мастодонт занимает в глобальной информационной экосистеме. Материалы Reuters мгновенно разлетаются в самые отдаленные уголки света.

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Но есть что-то нелепое в попытках столь влиятельного издания напичкать сухую новость, которая должна от силы занимать две строчки, оценочными суждениями, которые к современным геополитическим реалиям имеют весьма посредственное отношение.

Так, новость об оплате Пакистаном российской нефти с помощью китайской валюты в исполнении легендарного информационного агентства пестрит оборотами, вроде «сильно уцененная российская нефть» и «находящийся на грани суверенного дефолта Пакистан».

Достаточно взглянуть на карту мира, чтобы сразу понять, что Пекин, наладивший тесные экономические связи со своим южноазиатским ядерным соседом, ни за что не позволит обрушиться экономике Пакистана. При этом в этом же материале приводятся слова пакистанского министра нефти Мусадика Малика, который подтвердил агентству Reuters по телефону, что Исламабад перевел транш за поставку 100 тысяч тон российской нефти, 45 из которых уже были отгружены в порту Карачи, но при этом он наотрез отказался называть ту сумму, которую пакистанская сторона заплатила Москве. Так откуда же взялась информация о «сильно уцененной нефти»?

Более того, Малик добавил, что в обеих партиях речь идет о нефти марки Urals, а мы все хорошо помним, что нефть этой марки недавно проломила установленный западом потолок цен. В общем, объективность подаваемой информации тут даже не пахнет.

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И это не случайно. Пакистан долгое время был одним из главных союзников США в регионе, обеспечивая Вашингтону возможность проводить различные операции вблизи китайских и индийских границ. После уходе американских войск из Афганистана его значимость лишь возросла для США, в то время как американское влияние на Исламабад существенно ослабло. Вот и не остается ничего другого, кроме как кусать локти.