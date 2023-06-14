Это уже ход не конем, а ферзем!

Среднестатистическому американскому военному китайцы должны казаться людьми не просто странными, а еще и загадочными. Соединенные Штаты тратят миллиарды долларов на военные разработки, которые на выходе не просто недотягивают до заявленных характеристик, а вовсе не работают. При этом в американском военном ведомстве никто не теряет присутствие духа, потому что деньги любят счет.

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А тут китайские СМИ берут и сообщают, что Пекинский технический институт вовсю экспериментирует с борфенольной смолой, которая должна надежно защитить технику Народно-освободительной армии Китая от разрабатываемых в США боевых лазеров, на доведение которых до ума американцы уже потратили не один миллиард долларов.

Интернет нам подсказывает, что борфенольная смола — это разновидность покрытия, которое применяется для защиты поверхностей от высоких температур. Данная разработка получила широкое распространение в промышленности и ракетных технологиях, в то время как Китай является мировым лидером по производству этого ноу-хау.

Ирония ситуации заключается в том, что за один американский доллар в Поднебесной уже сегодня можно купить целый килограмм этого прекрасного вещества. Да, современные боевые лазеры достаточно легко прожигают борфенольную смолу за несколько секунд, однако команда исследователей из Пекинского технического института добавила в неё ряд неорганических веществ, которые позволили смоле приобрести новые свойства.

Так, в ходе испытаний слой толщиной несколько миллиметров смог выдержать пятнадцатисекундное воздействия лазера с тепловой нагрузкой 500 ватт на квадратный сантиметр, при том для перехвата баллистических ракет с помощью лазерных технологий в США планировалось использование лазеров куда меньшей мощности.

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В частности, американцы сейчас ведут разработки лазеров с тепловой нагрузкой 300 ватт на квадратный сантиметр для размещения в космосе, но эти работы далеки от своего завершения. А тут китайские инженеры со своей копеечной разработкой взяли и положили конец цветочно-букетному периоду армии США и её новой разработки, который еще даже толком не успел начаться. Впрочем, можно не сомневаться, что в Петагоне найдут, на что потратить деньги.