Ну, теперь дело осталось за малым...

Я уже подробно рассказывал, что видавший виды штурмовой «Бородавочник» армии США A-10 решили отправить на заслуженный покой, так и не подыскав ему адекватную замену. Однако недавняя статья за подписью заместителя председателя комитета сената по разведке Марко Рубио в авторитетном западном издании Defense News проливает свет на планы США относительно своих систем вооружений.

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Так, судя по всему, попытки продать многострадальный «истребитель пятого поколения» F-35 в качестве миниатюрной системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) так и не увенчалась успехом, а потому Рубио предлагает заменить чрезвычайно живучие A-10 чрезвычайно ненадежными F-35 при условии разработки для последних новых ракет, предназначенных «для эффективного поражения новейших китайских танков».

Что же касается уходящего на покой «Бородавочника», то Рубио предлагает отправить его на Украину, где, по его мнению, по прежнему хватает целей в виде советских танков, для поражения которого A-10 и создавался одновременно с его главным конкурентом — легендарным штурмовиком Су-25.

Так, по мнению Рубио, A-10 может стать куда более подходящим кандидатом на роль поставляемого Киеву самолета НАТО, поскольку F-16 для отрыва от земли требуется около двух километров взлетной полосы, которую сегодня на Украине «днем с огнем не сыщешь», в то время как A-10 требуется чуть больше одного километра «грунтовки». Это могло бы позволить Киеву решить «проблему аэродромов», о которой я уже подробно рассказывал.

Кроме того, Рубио предлагает поставлять A-10 в африканские страны для «борьбы с террористами», подчеркивая необходимость попробовать повторно наладить его производства для нужд союзников США по всему свету.

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Проще говоря, не сумев провести испытание гиперзвуковой ракеты и потерпев фиаско с F-35, компания Lockheed Martin решила зарабатывать на проверенном временем детище другой компании - Fairchild Republic. Ведь раз последняя давно прекратила свое существование, то производством A-10 будет заниматься та компания, которая его уже однажды модернизировала.