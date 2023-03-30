После определенного количества трат желание долго мучиться пропадает.

Как типичный житель «страны-бензоколонки», я абсолютно уверен, что российские умные боеприпасы не только легко залетают в форточку, но еще и могут попутно кофе сварить, а также отправить сердечко по смс жене разработчика этого диковинного устройства. А как может быть иначе в стране, где кулибины блох подковывают?

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Однако даже я был удивлен, когда представители нашего ВПК заявили, что средства защиты от гиперзвуковых ракет появятся у нас на вооружении лет этак через десять. Как вообще можно перехватить что-то, что летает быстрее звука? Но это мы говорим о нашей «отсталой» стране, а на «прогрессивном» Западе после очередных неудачных испытаний гиперзвуковой ракеты Вашингтон принял решение похоронить эту «перспективную» разработку.

Это стало понятно в ходе заседания комитета Палаты представителей США по вооружённым силам, на котором заместитель главы управления по закупкам ВВС США Эндрю Хантер заявил, что ВВС США не имеет планов закупать гиперзвуковую ракету AGM-183A Air-launched Rapid Response Weapon (ARRW).

Печальную участь, которая должна постигнуть «прорывную» разработку компании Lockheed Martin, аккуратно подтверждает военное издание Breaking Defense, ссылаясь на министра военно-воздушных сил США Фрэнка Кендалла, который подтвердил, что тестовый запуск от 13 марта этого года «не был успехом».

Вышеупомянутый Хантер связывает надежды американских ВВС с другой разработкой — Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM), на которую теперь и будет делаться ставка, однако в отсутствие каких-либо заметных результатов американские военные занимаются чудесами словесной эквилибристики, стараясь сделать так, чтобы широкая общественность не поняла, в какой ситуации оказалась американская военщина.

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Следует отметить, что на фоне печальной судьбы F-35, от которого американские военные стараются избавиться, а также практически уже решенной судьбы гиперзвуковой ракеты Lockheed Martin будущее данной американской корпорации выглядит достаточно угрюмо. Что и понятно, ведь нужно обладать недюжинным талантом, чтобы потратить впустую 1,3 триллиона долларов и никак за это не поплатиться.