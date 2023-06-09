У нас ведь не только бронепоезд...

Тут вот недавно бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен, фигура, кстати сказать, весьма уважаемая в структурах Североатлантического альянса, заявил, что НАТО должно ввести свои войска на Украину, пока отдельные его члены (в частности, Польша) не начали предпринимать какие-то шаги в одностороннем порядке.

реклама

Логика бывшего руководителя крупнейшей военной организации в истории хорошо понятна: Киев сколь угодно долго может требовать у Запада новое оружие и проводить попытки контрнаступления, но такими темпами мобилизационный ресурс «незалежной» окажется исчерпан уже в ближайшее время.

В общем, станы коллективного Запада столкнулись с исчерпанием человеческого ресурса на Украине и теперь поставлены в тупик. Переговоры с Россией на тему СВО в Вашингтоне даже не рассматривают, а потому не видят другого пути, кроме как вводить свои войска.

Понятное дело, что Россия сильно уступает странам коллективного Запада по размеру населения, а потому подобный сценарий мог бы очень быстро перерасти в обмен ядерными ударами, если бы не одно «но».

Китай не может дать Москве проиграть глобальное противостояние даже не столько из-за того, что Россия снабжает Поднебесную всеми видами ресурсов, прежде всего энергетическими, но и из-за чисто географических соображений, ведь Москва прикрывает «северный фланг» КНР.

После этого в зоне СВО внезапно объявится несколько миллионов «бурятов», которые вооружены будут далеко не автоматами Калашникова. И тут страны коллективного Запада упираются в тупик, поскольку у них нет ни техники, ни снарядов для участия в конфликте такого масштаба. Они к нему просто-напросто не готовились.

Стоит ли удивляться, что председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли, который в предверии своей отставки не устает радовать аналитиков неожиданными решениями, стал вдруг заявлять о том, что Россия и Китай — это тоже великие державы.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 за 45 тр в Регарде -28% на 32Gb Сorsair Dominator В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -30% на стиралку Бош 4 серии Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb 38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Милли осталось всего несколько месяцев до возможности наслаждаться заслуженным отдыхом где-нибудь на элитном поле для гольфа и меньше всего он хочет, чтобы к тому моменту это поле превратилось в выгоревшую пустыню.