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Почему введение войск НАТО на Украину неизбежно повлечет вмешательство КНР
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Тут вот недавно бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен, фигура, кстати сказать, весьма уважаемая в структурах Североатлантического альянса, заявил, что НАТО должно ввести свои войска на Украину, пока отдельные его члены (в частности, Польша) не начали предпринимать какие-то шаги в одностороннем порядке.

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Логика бывшего руководителя крупнейшей военной организации в истории хорошо понятна: Киев сколь угодно долго может требовать у Запада новое оружие и проводить попытки контрнаступления, но такими темпами мобилизационный ресурс «незалежной» окажется исчерпан уже в ближайшее время.

В общем, станы коллективного Запада столкнулись с исчерпанием человеческого ресурса на Украине и теперь поставлены в тупик. Переговоры с Россией на тему СВО в Вашингтоне даже не рассматривают, а потому не видят другого пути, кроме как вводить свои войска.

Понятное дело, что Россия сильно уступает странам коллективного Запада по размеру населения, а потому подобный сценарий мог бы очень быстро перерасти в обмен ядерными ударами, если бы не одно «но».

Китай не может дать Москве проиграть глобальное противостояние даже не столько из-за того, что Россия снабжает Поднебесную всеми видами ресурсов, прежде всего энергетическими, но и из-за чисто географических соображений, ведь Москва прикрывает «северный фланг» КНР.

После этого в зоне СВО внезапно объявится несколько миллионов «бурятов», которые вооружены будут далеко не автоматами Калашникова. И тут страны коллективного Запада упираются в тупик, поскольку у них нет ни техники, ни снарядов для участия в конфликте такого масштаба. Они к нему просто-напросто не готовились.

Стоит ли удивляться, что председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли, который в предверии своей отставки не устает радовать аналитиков неожиданными решениями, стал вдруг заявлять о том, что Россия и Китай — это тоже великие державы.

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Милли осталось всего несколько месяцев до возможности наслаждаться заслуженным отдыхом где-нибудь на элитном поле для гольфа и меньше всего он хочет, чтобы к тому моменту это поле превратилось в выгоревшую пустыню.

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#сво #глобальное противостояние #россия и китай
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